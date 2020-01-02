Магнитные бури 2 января 2020: чего ожидать украинцам

2 января 2020 10:00 Алла Лысак
Магнитные бури 2 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

В четверг, 2 января, магнитная обстановка будет стабильной, сообщают астрологи.

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Магнитосфера успокоилась, а солнечная погода находится в стабильном состоянии уже несколько дней. Синоптики уверены, что переживать о магнитных бурях не придется. 

Солнечная погода 2 января:        

  • Солнечный ветер – 341, 9 километра в секунду,      
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальные прогнозы магнитных бурь вы всегда можете найти на сайте TV.UA.

Медики отмечают, что во время магнитных возмущений особенное внимание следует уделять нервной системе, сердцу и сосудам. Именно они подвергаются удару погодной стихии, из-за чего иногда возникают головная боль, скачки давления, ухудшается самочувствие в целом. 

Облегчить свое состояние в такие моменты может каждый, воспользовавшись рекомендациями врачей:

  • пить больше жидкости,
  • гулять на свежем воздухе,
  • избегать алкоголя,
  • спать не менее 7 часов. 

Напомним,

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