Магнитные бури 2 января 2020: чего ожидать украинцам
В четверг, 2 января, магнитная обстановка будет стабильной, сообщают астрологи.
Солнечная погода 2 января:
- Солнечный ветер – 341, 9 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики отмечают, что во время магнитных возмущений особенное внимание следует уделять нервной системе, сердцу и сосудам. Именно они подвергаются удару погодной стихии, из-за чего иногда возникают головная боль, скачки давления, ухудшается самочувствие в целом.
Облегчить свое состояние в такие моменты может каждый, воспользовавшись рекомендациями врачей:
- пить больше жидкости,
- гулять на свежем воздухе,
- избегать алкоголя,
- спать не менее 7 часов.
Напомним,