Магнитные бури 2 января 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

В четверг, 2 января, магнитная обстановка будет стабильной, сообщают астрологи.

Магнитосфера успокоилась, а солнечная погода находится в стабильном состоянии уже несколько дней. Синоптики уверены, что переживать о магнитных бурях не придется.

Солнечная погода 2 января:

Солнечный ветер – 341, 9 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Медики отмечают, что во время магнитных возмущений особенное внимание следует уделять нервной системе, сердцу и сосудам. Именно они подвергаются удару погодной стихии, из-за чего иногда возникают головная боль, скачки давления, ухудшается самочувствие в целом.

Облегчить свое состояние в такие моменты может каждый, воспользовавшись рекомендациями врачей:

пить больше жидкости,

гулять на свежем воздухе,

избегать алкоголя,

спать не менее 7 часов.

Напомним,