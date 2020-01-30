Названы опасные болезни, которые угрожают трудоголикам в старости
У людей, которые работают больше, возрастает и вероятность заболеть в старости!
Кардиологи призывают трудоголиков обратить внимание на свой образ жизни!
Регулярные стрессы и перенапряжения на работе грозят целым букетом опасных заболеваний в старости.
Из-за постоянных переработок организм полноценно не отдыхает, что губительно отражается на работе всех органов и систем!
Исследования МРТ мозга показали, что у трудоголиков со временем уменьшается количество серого вещества, а клинические исследования доказывают более частое развитие сердечных заболеваний, в том числе острого характера.
Не следует забывать и о последствия сидячего образа жизни, а к ним относится появление лишнего веса и сопутствующих заболеваний.
Напомним,
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