Названы опасные болезни, которые угрожают трудоголикам в старости

30 января 2020 22:00 Алла Лысак
Названы опасные болезни, которые угрожают трудоголикам в старости
Названы болезни, которые угрожают трудоголикам в старости
pixabay.com

У людей, которые работают больше, возрастает и вероятность заболеть в старости!

Кардиологи призывают трудоголиков обратить внимание на свой образ жизни!

Регулярные стрессы и перенапряжения на работе грозят целым букетом опасных заболеваний в старости. 

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По мнению медиков, ритм жизни и количество рабочих часов напрямую связаны с рисками возникновения инфаркта, инсульта, гипертонии, аритмии, диабета и ожирения и так далее.

Из-за постоянных переработок организм полноценно не отдыхает, что губительно отражается на работе всех органов и систем! 

Исследования МРТ мозга показали, что у трудоголиков со временем уменьшается количество серого вещества, а клинические исследования доказывают более частое развитие сердечных заболеваний, в том числе острого характера. 

Не следует забывать и о последствия сидячего образа жизни, а к ним относится появление лишнего веса и сопутствующих заболеваний.

Напомним,

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