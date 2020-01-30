Названы опасные болезни, которые угрожают трудоголикам в старости

Названы болезни, которые угрожают трудоголикам в старости

У людей, которые работают больше, возрастает и вероятность заболеть в старости!

Кардиологи призывают трудоголиков обратить внимание на свой образ жизни!

Регулярные стрессы и перенапряжения на работе грозят целым букетом опасных заболеваний в старости.

По мнению медиков, ритм жизни и количество рабочих часов напрямую связаны с рисками возникновения инфаркта, инсульта, гипертонии, аритмии, диабета и ожирения и так далее.

Из-за постоянных переработок организм полноценно не отдыхает, что губительно отражается на работе всех органов и систем!

Исследования МРТ мозга показали, что у трудоголиков со временем уменьшается количество серого вещества, а клинические исследования доказывают более частое развитие сердечных заболеваний, в том числе острого характера.

Не следует забывать и о последствия сидячего образа жизни, а к ним относится появление лишнего веса и сопутствующих заболеваний.

Напомним,