Вместо свитера: ТОП-3 альтернативы в виде кардигана
Модные тенденции этого года продолжают удивлять.
Кардиган комфортный
Вполне вероятно, ваша душа не лежит к ретро-кардиганам, которые похожи на элементы из бабушкиного гардероба. В таком случае никто не может вам запретить выбрать классический вариант кардигана, который отлично подойдет как для работы в офисе, так и для встреч с подружками. Сочетание атласного топа и теплой накидки еще никогда не было так популярно и гармонично.
Кардиган нежный
Кардиган классический
Главный тренд кардигана таков: классический синий оттенок + стилистика 80-х + рукава-буфы. Такое сочетание поможет вам выглядеть стильно и интересно в глазах смотрящих. Благодаря такой ультрамодной вещи вы с легкостью сможете продемонстрировать свой вкус и чувство стиля.
Напомним,