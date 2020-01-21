Вместо свитера: ТОП-3 альтернативы в виде кардигана

Модные тенденции этого года продолжают удивлять.

Сегодня мы расскажем, чем заменить надоевший свитер и почему кардиган - то, что вам нужно прямо сейчас.

Кардиган комфортный

Вполне вероятно, ваша душа не лежит к ретро-кардиганам, которые похожи на элементы из бабушкиного гардероба. В таком случае никто не может вам запретить выбрать классический вариант кардигана, который отлично подойдет как для работы в офисе, так и для встреч с подружками. Сочетание атласного топа и теплой накидки еще никогда не было так популярно и гармонично.

Таким прозвищем охарактеризовали мягкий кардиган, который отлично подойдет под любой образ. Ищите универсальную вещь - обращайтесь к хлопковым кардиналам на запах.

Кардиган классический

Главный тренд кардигана таков: классический синий оттенок + стилистика 80-х + рукава-буфы. Такое сочетание поможет вам выглядеть стильно и интересно в глазах смотрящих. Благодаря такой ультрамодной вещи вы с легкостью сможете продемонстрировать свой вкус и чувство стиля.

Напомним,



