Вместо свитера: ТОП-3 альтернативы в виде кардигана

21 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
Вместо свитера: ТОП-3 альтернативы в виде кардигана
Вместо свитера: ТОП-3 альтернативы в виде кардигана
pixabay.com

Модные тенденции этого года продолжают удивлять.

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Сегодня мы расскажем, чем заменить надоевший свитер и почему кардиган - то, что вам нужно прямо сейчас. 

Кардиган комфортный 

Вполне вероятно, ваша душа не лежит к ретро-кардиганам, которые похожи на элементы из бабушкиного гардероба. В таком случае никто не может вам запретить выбрать классический вариант кардигана, который отлично подойдет как для работы в офисе, так и для встреч с подружками. Сочетание атласного топа и теплой накидки еще никогда не было так популярно и гармонично.  


Кардиган нежный 

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Таким прозвищем охарактеризовали мягкий кардиган, который отлично подойдет под любой образ. Ищите универсальную вещь - обращайтесь к хлопковым кардиналам на запах. 

Кардиган классический 

Главный тренд кардигана таков: классический синий оттенок + стилистика 80-х + рукава-буфы. Такое сочетание поможет вам выглядеть стильно и интересно в глазах смотрящих. Благодаря такой ультрамодной вещи вы с легкостью сможете продемонстрировать свой вкус и чувство стиля.

Напомним, 

 


 

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