3 распространенные привычки, которые провоцируют ожирение

Ритм современной жизни способствует возникновению лишнего веса. Особенное внимание обратите на эти три привычки!

Вы принимаете пищу нерегулярно

Во сколько вы обедаете? Принимаете ли вы пищу постоянно в одно время? А что с ужином? Даже если обеденный перерыв помогает вам соблюдать определенный ритм, то вечера проходят совершенно иначе. А график пищи должен быть постоянным.

Исследование в American Journal of Clinical Nutrition доказывает, что люди, которые не придерживаются графика, переедают и увеличивают риск метаболических нарушений, которые проявляют себя именно ожирением.

Вы употребляете недостаточно воды

Жажда может маскироваться под голод, если не следить за своими ощущениями. Вода важна для нас, они поддерживает нормальное функционирование всех органов и позволяет чувствовать себя более сытыми.

Если вы будете выпивать стакан воды перед завтраком, то обезопасите себя от переедания, которое ведет к лишнему весу.

Долго сидите на одном месте

В офисах люди сидят по восемь часов в день, это не проходит бесследно для нашего организма. В работе, опубликованной в PubMed Central, сказано, что длительное сидение увеличивает риск развития хронических заболеваний всех органов и систем.

Достаточно хотя бы 30 минут в день заниматься спортом.

Напомним,