Любимые привычки стройных людей

Диетолог Алена Коготкова перечислила в Instagram самые очевидные привычки стройных людей, вы можете взять их на вооружение уже сегодня.

Люди с лишним весом могут ошибочно принимать жажду за голод. Кроме того, чувство голода, даже реально существующее, уйдет, если вы наполните желудок водой.

Не едите просто так

Если вам хочется съесть пончик, подумайте, как давно вы ели в прошлый раз. Не стоит принимать пище чаще, чем 4-5 раз в день.

Активничайте

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Многие ошибочно полагают, что худые имеют особенный обмен веществ. Но внимательное наблюдение за такими людьми позволяет заметить, что им свойственна егозливость, проворность. Не сидите на диване, занимайтесь чем-нибудь даже в своем доме!

Имейте увлечение

Мы думаем о еде, когда нам нечем заняться, в периоды застоя и апатии.

Увлечение привнесет в вашу жизнь новые эмоции и вы перестанете так концентрироваться на вкусностях.

Напомним,