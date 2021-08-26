Любимые привычки стройных людей

26 августа 2021 10:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Любимые привычки стройных людей
Любимые привычки стройный людей
pixabay.com

Диетолог Алена Коготкова перечислила в Instagram самые очевидные привычки стройных людей, вы можете взять их на вооружение уже сегодня.

Читайте такжеБоремся с прыщами: 3 средства, которые должны быть в вашей косметичке
Пейте воду

Люди с лишним весом могут ошибочно принимать жажду за голод. Кроме того, чувство голода, даже реально существующее, уйдет, если вы наполните желудок водой.

Не едите просто так 

Если вам хочется съесть пончик, подумайте, как давно вы ели в прошлый раз. Не стоит принимать пище чаще, чем 4-5 раз в день.

Активничайте

Читайте такжеТОП-3 средства в косметике, от которых немедленно необходимо отказаться
Многие ошибочно полагают, что худые имеют особенный обмен веществ. Но внимательное наблюдение за такими людьми позволяет заметить, что им свойственна егозливость, проворность. Не сидите на диване, занимайтесь чем-нибудь даже в своем доме!

Имейте увлечение

Мы думаем о еде, когда нам нечем заняться, в периоды застоя и апатии.

Увлечение привнесет в вашу жизнь новые эмоции и вы перестанете так концентрироваться на вкусностях.

Напомним,

Облако тегов

похудение лишний вес как похудеть способ для похудения

Материалы по теме

Алина Гросу поделилась собственными секретами стройной фигуры
Новости

Алина Гросу поделилась собственными секретами стройной фигуры
Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес
Lifestyle

Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию от 19.08.2021
Сериалы

Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию от 19.08.2021
Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего
Наука и техника

Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK