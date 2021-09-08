Эндокринолог дала совет, как избавиться от лишнего жира на животе

8 сентября 2021 16:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Эндокринолог дала совет, как избавиться от лишнего жира на животе
Эндокринолог дала совет, как избавиться от лишнего жира на животе
pixabay.com

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способе быстро избавиться от жировых отложений на животе людям, имеющим медленный обмен веществ.

По ее словам, секрет похудения для таких женщин и мужчин заключается в правильно подобранном рационе.

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Если у вас медленный обмен веществ, то рацион должен быть насыщен жирными ненасыщенными кислотами. Это означает, что вы должны употреблять авокадо, грецкие орехи и другие продукты, которые требуют много времени и энергии для своего переваривания.

Этот секрет позволит вам ускорить метаболизм!

Также эндокринолог предлагает включить в рацион белки, позволяющие нарастить мышечную массу. 

Конечно же, не забывайте о дефиците калорий.

Напомним, 

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