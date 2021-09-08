Эндокринолог дала совет, как избавиться от лишнего жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способе быстро избавиться от жировых отложений на животе людям, имеющим медленный обмен веществ.
По ее словам, секрет похудения для таких женщин и мужчин заключается в правильно подобранном рационе.
Этот секрет позволит вам ускорить метаболизм!
Также эндокринолог предлагает включить в рацион белки, позволяющие нарастить мышечную массу.
Конечно же, не забывайте о дефиците калорий.
Напомним,