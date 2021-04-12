Магнитные бури сегодня в Украине

12 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 12 апреля?

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Синоптики сообщают, что начало недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Незначительные возмущения, которые возможны в этот день, не будут оказывать существенного влияния на здоровье человека. Магнитные бури исключены. 

Солнечная погода 12 апреля                   

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;             
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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По прогнозам специалистов, следующая магнитная буря ожидается 15 апреля. Она будет более затяжной, продлится вплоть до 17 апреля, поэтому может оказать влияние и на здоровых людей (легкое недогомагие, смены настроения, головная боль).

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