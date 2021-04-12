Магнитные бури сегодня в Украине
12 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 12 апреля?
Магнитные бури исключены.
Солнечная погода 12 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
По прогнозам специалистов, следующая магнитная буря ожидается 15 апреля. Она будет более затяжной, продлится вплоть до 17 апреля, поэтому может оказать влияние и на здоровых людей (легкое недогомагие, смены настроения, головная боль).