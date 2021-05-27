Боль в затылке: почему возникает, как убрать
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с болью в затылке.
Почему болит затылок?
На этот вопрос врачи не могут ответить однозначно, потому что причин может быть несколько.
В каких случаях боль в затылке требует вмешательства врачей
1. Резкая боль в затылке возникла после удара или травмы.
2. Интенсивная боль появилась посреди ночи.
3. Неприятные ощущения усиливаются, когда вы кашляете или меняете позу.
4. Боль сопровождается головокружением, спутанностью сознания, тошнотой и другими неврологическими симптомами.
Подобная симптоматика может говорить о внутричерепном кровоизлиянии, инсульте или серьезных инфекционных поражениях мозга.
Они требуют срочной медицинской помощи.
Как избавиться от боли в затылке, вызванной переутомлением
Если боль мучает вас постоянно, врачи рекомендуют пройти курс массажа, обучиться техникам релаксации, которые помогут вам справляться со стрессом.
Напомним,