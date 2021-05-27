Боль в затылке: почему возникает, как убрать

27 мая 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Боль в затылке: почему возникает, как убрать
Боль в затылке: почему возникает, как убрать
pixabay.com

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с болью в затылке.

Почему болит затылок? 

На этот вопрос врачи не могут ответить однозначно, потому что причин может быть несколько. 

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Чаще всего боль в затылке беспокоит людей, которые много времени проводят сидя за столом, с бумагами или компьютером. В этом случае боль не такая выраженная, она проходит само по себе, если изменить положения тела. 

В каких случаях боль в затылке требует вмешательства врачей

1. Резкая боль в затылке возникла после удара или травмы.

2. Интенсивная боль появилась посреди ночи.

3. Неприятные ощущения усиливаются, когда вы кашляете или меняете позу.

4. Боль сопровождается головокружением, спутанностью сознания, тошнотой и другими неврологическими симптомами. 

Подобная симптоматика может говорить о внутричерепном кровоизлиянии, инсульте или серьезных инфекционных поражениях мозга.

Они требуют срочной медицинской помощи.

Как избавиться от боли в затылке, вызванной переутомлением

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С болью, вызванной напряжением любого рода, можно справиться, сделав в работе перерыв. Вы должны прилечь и расслабиться, 30 минутный тайм-аут, как правило, помогает справиться с дискомфортом полностью.

Если боль мучает вас постоянно, врачи рекомендуют пройти курс массажа, обучиться техникам релаксации, которые помогут вам справляться со стрессом. 

Напомним, 

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