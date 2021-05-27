Боль в затылке: почему возникает, как убрать

Боль в затылке: почему возникает, как убрать

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с болью в затылке.

Почему болит затылок?

На этот вопрос врачи не могут ответить однозначно, потому что причин может быть несколько.

В каких случаях боль в затылке требует вмешательства врачей

Чаще всего боль в затылке беспокоит людей, которыеза столом, с бумагами или компьютером. В этом случае боль не такая выраженная, она проходит само по себе, если изменить положения тела.

1. Резкая боль в затылке возникла после удара или травмы.

2. Интенсивная боль появилась посреди ночи.

3. Неприятные ощущения усиливаются, когда вы кашляете или меняете позу.

4. Боль сопровождается головокружением, спутанностью сознания, тошнотой и другими неврологическими симптомами.

Подобная симптоматика может говорить о внутричерепном кровоизлиянии, инсульте или серьезных инфекционных поражениях мозга.

Они требуют срочной медицинской помощи.

Как избавиться от боли в затылке, вызванной переутомлением

С болью, вызванной напряжением любого рода, можно справиться, сделав в работе перерыв. Вы должны прилечь и расслабиться, 30 минутный тайм-аут, как правило, помогает справиться с дискомфортом полностью.

Если боль мучает вас постоянно, врачи рекомендуют пройти курс массажа, обучиться техникам релаксации, которые помогут вам справляться со стрессом.

Напомним,