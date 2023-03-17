Відома сомнологиня розвіяла найпоширеніші міфи про сон

Чи корисно засинати о 22:00? Чи алкоголь перед сном покращить ваш сон? Відома сомнологиня Дар’я Пилипенко розвіяла найпоширеніші міфи про сон.

Міф 1

Сьогодні ми багато знаємо про сон, про його переваги та захисні функції фізичного, психічного та емоційного здоров'я, а також про проблеми, що виникають, коли ми недосипаємо. Але, до сих пір, стан сну схильні наділяти загадковими властивостями. Тому часто люди можуть піддаватися безлічі міфів про нього. Тому сьогодні, 17 березня, в Міжнародний день сну, ми зібрали ТОП-5 міфів про сон, які розвіяла для вас відома українська сомнологиня Дарʼя Пилипенко.

Чим більше спати, тим краще

Дослідження виявляють зв'язок між смертністю та тривалим сном більше 9 годин, якщо це не є індивідуальною нормою людини.

Гіперсомнія, або занадто довгий сон, може бути так само шкідлива для вас, як і безсоння, або нестача сну. Насправді, надто багато сну пов'язано з багатьма проблеми зі здоров'ям, що й нестача сну, у тому числі: серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння, когнітивні порушення.

Схильність до надмірного сну може бути показником серйозного захворювання.

Міф 2

Здатність заснути «у будь-який час і в будь-якому місці» є ознакою міцного здоров’я

Це називається надмірна денна сонливість

Здатність заснути «у будь-який час і в будь-якому місці» не є ознакою «хорошого сну та міцного здоров’я», навпаки може свідчити про стан хронічного дефіциту та сну, що не відновлює. Надмірна денна сонливість також може бути одним із основних симптомів синдрому обструктивного апное сну (СОАС).

Міф 3

Засипати корисно о 22:00

Лягати спати можна в будь-який зручний час, але при цьому важливо висипатися.

Необхідність засипати о 22:00 — хибне переконання, якого дотримуються навіть фахівці.

Мозок легко обдурити. Якщо є необхідність лягти пізніше, то в приміщення потрібно додати додаткове штучне світло, а перед відходом до сну щільно закрити штори.

Усі заяви про те, що сон до півночі корисний, тому що в цей період виробляється певні гормони, а потім не виробляються, це абсолютний міф.

Важливо лише спати певну кількість годин та мати систематичність графіку сну.

Людина легко може жити у Києві, але за часом Лондона.

Міф 4

Алкоголь перед сном покращить ваш сон

У фольклорі згадується "ковпак на ніч" або порція алкоголю, що вживається як частина ритуалу перед сном. Алкоголь, що вживається перед сном, зменшує латентний період сну, але згодом викликає порушення сну у другій половині ночі. Згідно з рядом різних досліджень і доз, алкоголь в цілому негативно впливає на сон, затримуючи настання фази швидкого сну та зменшує тривалість фази глибокого сну. Також було виявлено, що вживання алкоголю погіршує симптоми апное уві сні.

Міф 5

Перегляд телевізора в ліжку – гарний спосіб розслабитися перед сном

Дані про використання часу дорослими жителями США показали, що нічні перегляди телевізора є більш поширеними серед короткосплячих. Крім того, пробудження серед ночі опосередковують зв'язок між переглядом телевізора та проблемами із засинанням. Світло, що випромінюється екраном, знижує вироблення мелатоніну, що ускладнює процес занурення в сон.

Таким чином, перегляд телевізора не може бути оптимальним заняттям перед сном для розслаблення перед сном.

Знайте правду про сон та спіть якісно!