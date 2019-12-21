Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: на проект придет 73-летний пациент с признаками поломанного полового члена

21 декабря 2019 18:12 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: на проект придет 73-летний пациент с признаками поломанного полового члена
Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: на проект придет 73-летний пациент с признаками поломанного полового члена

Уже в воскресенье, 22 декабря, в новом выпуске “Я соромлюсь свого тіла” на СТБ врачи продолжат бороться за здоровье украинцев.

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла 6 сезон: ДНК-тест врачей проекта поразит результатами
Валерий Ославский в проекте « Я соромлюсь свого тіла-6»  принял самого старшего пациента за всю историю проекту! 73-летнего Адама Францевича беспокоят две проблемы: мерцательная аритмия сердца и искривления полового органа. Однако вторая проблема больше всего мешает мужчине. Несмотря на свой почтенный возраст, пациент ведет активную интимную жизнь! После очередного полового акта Адам Францевич травмировался и заметил, что его мужское достоинство имеет признаки перелома:

  • искривление;
  • небольшой отек;
  • боль.

Однако какой диагноз поставят врачи?

Смотрите Я соромлюсь свого тіла-6 уже в воскресенье в 21:00 на СТБ!

Облако тегов

СТБ Я соромлюсь свого тіла Я соромлюсь свого тіла-6 Я соромлюсь свого тіла 6 сезон

Материалы по теме

Один за всех: плесень на стенах и горы мусора – в студии выяснят, почему дети проживали в ненадлежащих условиях
Анонсы на ТВ

Один за всех: плесень на стенах и горы мусора – в студии выяснят, почему дети проживали в ненадлежащих условиях
МастерШеф-9: стали известны имена суперфиналистов проекта
Новости

МастерШеф-9: стали известны имена суперфиналистов проекта
МастерШеф-9: сразу 4 участника покинули шоу в 17 выпуске от 20.12.2019
Новости

МастерШеф-9: сразу 4 участника покинули шоу в 17 выпуске от 20.12.2019
МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Телешоу

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

Популярное на сайте

Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских

Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских
Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019

Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019
Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Новогодний маникюр: самые трендовые идеи

Новогодний маникюр: самые трендовые идеи

Популярное видео

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)

Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)
tv.ua