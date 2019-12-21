Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: на проект придет 73-летний пациент с признаками поломанного полового члена
21 декабря 2019 18:12
Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: на проект придет 73-летний пациент с признаками поломанного полового члена
Уже в воскресенье, 22 декабря, в новом выпуске “Я соромлюсь свого тіла” на СТБ врачи продолжат бороться за здоровье украинцев.
Я соромлюсь свого тіла-6» принял самого старшего пациента за всю историю проекту! 73-летнего Адама Францевича беспокоят две проблемы: мерцательная аритмия сердца и искривления полового органа. Однако вторая проблема больше всего мешает мужчине. Несмотря на свой почтенный возраст, пациент ведет активную интимную жизнь! После очередного полового акта Адам Францевич травмировался и заметил, что его мужское достоинство имеет признаки перелома:
- искривление;
- небольшой отек;
- боль.
Однако какой диагноз поставят врачи?
Смотрите Я соромлюсь свого тіла-6 уже в воскресенье в 21:00 на СТБ!