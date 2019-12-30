На Интере - Главная елка страны: сотня роз от Олега Винника и парни на каблуках

«Теленеделя» побывала на съемках новогоднего концерта «На Интере - Главная елка страны».

Мэри Поппинс возвращается

В самую волшебную ночь года телеканал «Интер» соберет у экранов своих друзей из разных уголков Украины, чтобы вспомнить все хорошее, что случилось с нами, настроиться на лучшее и с праздничным настроением шагнуть в новый 2020-й.

Величественное здание Национальной оперы задаст тон всему, что будет происходить на сцене. Два года назад «Интер» впервые снимал здесь свой новогодний концерт. И театр оказался настолько по-новогоднему торжественным и праздничным, что снова стал площадкой для встречи Нового года.

В этот раз ведущие «Интера» устроят мини-экскурсию для зрителей, которые никогда не были в Национальной опере. В музыкальном интро к концерту двери откроет элегантный Александр Лукьяненко («Корисна програма»), пальто в гардеробе примет Андрей Доманский («Готовим вместе» и «Круче всех»), навстречу выйдет обаятельная Жанна Тихонова («Жди меня. Украина»), в буфете коктейли смешает Андрей Данилевич («Касается каждого» и «Круче всех»).

- Жанна Тихонова вместе с Андреем Доманским в этом году взяли на себя удар - исполнение первой песни, - рассказывает главный режиссер телеканала Анастасия Прудь. - Оба отлично справляются с вокальными партиями. Жанна артистична, прекрасно танцует. Глядя на ее достижения в наших концертах, мы понимаем, что она такая же хорошая актриса, как и ведущая. Так что в этот раз решили придумать нечто такое, чтобы могла продемонстрировать все свои таланты сразу.

Как именно это будет выглядеть, зрители увидят в новогоднюю ночь. Создатели концерта только признались, что, исполняя песню с детским хором «Ласточка», телеведущая будет спускаться на сцену на специальном подвесе, как главная героиня фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Исполнение этого трюка требует смелости, а Жанне придется в этот момент еще и петь...

Год красной помады

Музыкальное «меню» концерта будет состоять из современных хитов и знакомых до последней нотки песен из любимых кинофильмов. Их исполнением порадуют Олег Винник, MONATIK, Ирина Билык, Макс Барских, София Ротару, Злата Огневич, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Open Kids, Миша Романова, Влад Сытник, Коля Серга, Freedom Jazz, «Братья Карамазовы», ANNA MARIA, Наталья Валевская, Наталья Бучинская, Миша Романова, Алина Башкина, Никита Ломакин и др.

Макс Барских поставит парней из своего балета на каблуки. На вопрос, не жаль ли ему коллег, с улыбкой отвечает:

- Это же профессионалы, артисты.

MONATIK устроит на сцене зажигательные танцы. Олег Винник проведет конкурс красоты и раздарит более сотни алых роз зрительницам в зале. Некоторым достанется и поцелуй! А Ирина Билык провозгласит 2020-й Годом красной помады (именно так называется одна из песен, которую она исполнит).

Призрака вызывали?

В этом концерте зрителей ожидают интересные коллаборации артистов. Андрей Доманский в новогоднюю ночь объединится с группой AVIATOR, чтобы бодро провозгласить: «Не вешать нос, гардемарины!». Исполнять эту песню им пришлось под аккомпанемент маршевых барабанов. Артисты признавались, что переживали за свой номер, поскольку из-за громкой барабанной дроби себя практически не слышали.

Самый символичный номер, посвященный месту съемки новогоднего концерта, представит еще одно неожиданное творческое объединение - Владимир Гришко и Алина Башкина. Гришко в праздничную ночь станет призраком Оперы.

- Если на гастролях мы не включаем этот хит в свой репертуар, зрители всегда спрашивают: «А будет ли «Призрак оперы»?». В новогоднем концерте «Интера» будет! - обещает знаменитый тенор.

Кстати, Владимир Гришко личном знаком с автором мюзикла - Эндрю Ллойдом Уэббером, и точно знает, как автор задумывал появление призрака: сначала он отразится в огромном зеркале, испугав героиню Алины, а потом материализуется на сцене. Номер получился мистическим и ярким.

Во время исполнения дуэтом ANNA MARIA одной из самых романтичных песен о любви - вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», на сцену выйдет прима Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов. Их история любви в танце будет настоящим украшением этого выступления.

Злата Огневич доверилась на 1000%

У Златы Огневич, по традиции, едва ли не самый сложный, но очень эффектный номер - она исполнит несколько сложных танцевально-акробатических трюков. Например, сделает сальто со стола при поддержке танцоров балета. Если обычно в таком случае исполнителя страхуют шестеро танцоров, то Злата легко все выполнила при поддержке четверых.

- Такие трюки не подготовишь за один день, если регулярно не занимаешься спортом, - говорит певица, освоившая их за одну репетицию. - Для этого нужно постоянно быть в тонусе. А еще, когда я только начинала заниматься хореографией, мне открыли один секрет: надо доверять своему партнеру на сцене на 1000%. Только тогда все получится!

Кто не успел, тот почти опоздал

Группа «Братья Карамазовы» вполне могла не попасть не то что на репетицию - на съемку концерта.

- У меня были важные дела в Риме, но я рассчитал время так, чтобы успеть на репетицию концерта, о чем предупредил руководство канала «Интер», - рассказывает Олег Карамазов. - В аэропорт мы приехали с женой и друзьями за 3 часа до отлета, быстро прошли все процедуры. Оставалось еще много времени, поэтому сели выпить кофе. И почему-то все четверо решили, что посадка начинается в 12.55. Не торопясь пили кофе, шутили, рассматривали в окно тучки и облака. Когда подошли к стойке регистрации, обнаружили, что там никого нет, а в окно увидели наш самолет, который готовится к взлету. Пришлось покупать билеты на другой рейс - с пересадкой в Белграде. Я давно мечтал побывать в Сербии, и вот мечта сбылась. Ночью мы уже пели с сербскими музыкантами «Месечина, месечина…», а утром следующего дня гуляли по улицам Белграда и рассматривали соборы. Понятно, на репетицию концерта опоздали, зато хоть на выступление успели.

Текст: Инна Смирнова

Кстати!

На сцене обязательно появится символ года - очаровательный белый крыс Арчибальд, которого вынесет Андрей Доманский. Грызуна специально для этой съемки купили в зоомагазине. А после Арчи забрала домой линейный продюсер концерта Татьяна Финогентова. Теперь, чтобы задобрить зверушку, ей придется хорошенько потратиться на попкорн, который крыс любит больше всего.

