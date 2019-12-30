Что телеканал «1+1» покажет в новогодние праздники

Телеканал «1+1» подготовил много ярких сюрпризов к новогодним и рождественским праздникам.

"Вечір прем’єр з Катериною Осадчою" - 25 декабря, 20:15

В теплом кругу близких и друзей украинцы будут вспоминать самые важные события 2019 вместе с праздничными выпусками ТСН и «Сніданку з 1+1», танцевать под зажигательные хиты во время концертов «Вечір прем’єр з Катериною Осадчою» и «Ніч суперхітів», колядовать с украинскими звездами «Різдвяної історії з Тіною Кароль» и смеяться над шутками «Вечірнього Кварталу». В течение всей праздничной недели зрители смогут насладиться своими любимыми фильмами, которые полны добра, семейного уюта, любви и магии Рождества.

В день католического Рождества - 25 декабря зрителей ждал сюрприз от ведущей «Світського життя» - телеверсия концерта «Вечер премьер с Катериной Осадчей (уже онлайн на нашем сайте!)». На концертном шоу все украинские звезды собрались вместе, чтобы представить самые яркие новинки. Телезрители первыми оценили страстный дуэт Тины Кароль с группой «Бумбокс», узнали от мамы Насти Каменских, какой Потап в роли зятя, и увидят яркий костюм от Дзидзьо. Павел Зибров появился на сцене со своими двойниками и воспел собственные усы. «О чем я только не пел - глаза, губы, состояние - а вот теперь наконец новая песня про усы!», - признался во время съемок артист. Главным подарком для зрителей стала мировая премьера от Верки Сердючки - песня «Make It Rain Champagne», во время исполнения которой у одной из зрительниц в зале начались преждевременные роды. Кстати, новорожденную девочку назвали Екатериной, в честь телеведущей.

"Новорічний Вечірній Квартал" - 31 декабря, 20:20

Уже традиционно в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, телеканал «1+1» покажет праздничный выпуск «Вечірнього Кварталу». На сцене появятся популярные украинские звезды и легенда мирового масштаба - исполнитель хита «It's My Life» Dr. Alban, а юмористы своими шутками напомнят о ярких событиях уходящего года. Одним из сюрпризов также станет особое звучание фирменных песен «Вечірнього кварталу» - зрители услышат их в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса. Участником юмористического концерта станет украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене «Вечірнього кварталу» он сойдется в поединке за сердце прекрасной Елены Кравец. Шутить «кварталовцы» будут и о настоящих будущих событиях - перепись населения 2020. В постановке юмористов она состоится именно 1 января, пока все точно дома. Кроме этого, зрители увидят одну из самых популярных рубрик юмористического концерта - политическое Discovery, а также монолог Валерия Жидкова.

Концерт "Нічь суперхітів" – 1 января, 20:15

В новогодние праздники телезрители увидят долгожданную телеверсию концерта «Нічь суперхітів». На сцене Дворца «Украина» собрались 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, чтобы исполнить свои самые яркие хиты 2019 года. Создатели шоу подготовили множество неожиданностей. Так, Оля Полякова феерично появится на сцене, спустившись на огромном дискоболе из-под потолка, удивят своим размахом декорации к номеру Макса Барских, для которого режиссеры постановщики сконструировали гигантский терновый венок, «открытие года» Jerry Heil споет в огромном ретро телевизоре, а Олег Винник исполнит хит «Натали» и одновременно будет вести прямую трансляцию в Instagram из-за кулис в поисках той самой Натальи. Вели шоу неожиданные тандемы: ведущие утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, Юрий Горбунов и юморист, тренер «Ліги сміху» Юрий Ткач, а также прима-балерина Екатерина Кухар и шоумен Владимир Остапчук.

"Різдвяна історія з Тіною Кароль"

В рождественские праздники телеканал «1+1» покажет телеверсию рождественского концерта, который восстановит древние украинские традиции колядования и щедрования. Яркие постановки и выступления украинских звезд во время концерта перенесут зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарят новогоднее настроение. Тина Кароль удивит смелыми образами, MONATIK представит новый хит о мечтах, Мишель Андраде устроит перфоманс на ледовом катке, а "Женский квартал" пошутит о суженом Тины Кароль. Приятным сюрпризом для всех станет лирический перфоманс от группы "беz Обмежень". Солист группы Сергей Тарчинець виковав колыбельную "Тиха ніч" и соединил ее с хитом "Зорі запалали". Номер будет сопроваждаться постановкой на льду от школы "Кристалл", а также нежными выступлениями от ярких пар последнего сезона шоу "Танців з зірками" Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, Елены Шоптенко и Макса Леонова, Даниэля Салема и Юлии Сахневич. Заставит весь зал смеяться номер от "Женского квартала". В шутливой постановке вместе с Тиной Кароль они воссоздадут на сцене гадания на суженого-ряженого, которые традиционно девушки проводят в период рождественских праздников.

Уже традиционно на «1+1» состоится новогодний кинопоказ с любимыми комедиями, среди которых все части комедии, в которых изобретательный Кевин самостоятельно победит дерзких грабителей накануне Рождества. Заглянуть в прошлое и будущее зрители смогут вместе с любимыми героями комедии. Все части приключенческого фильмаСтивена Спилберга порадуют поклонников фантастики и динозавров. По сюжету, на острове у побережья Коста-Рики открывается новый парк развлечений, в котором проживают клонированные динозавры, однако вдруг все выходит из-под контроля. Также украинцы смогут увидеть трогательную семейную комедиюо приключениях второклассника Артема, чья семья только переехала из большого города в дом в Карпатах, а мальчику неожиданно приходится противодействовать злому волшебнику. Также на телеэкране получится любимая всеми сказка -. На «1+1» состоится долгожданная телепремьера второй части фильма. Это продолжение одноименного фильма 2018 года. В сиквеле провокационной комедии главный герой - бизнесмен Игорь, которого сыграл Михаил Кукуюк, потерял мужскую силу, его жена Илона, которую играет Оля Полякова, готова на все, чтобы это исправить. Всыграл колоритный Дзидзьо. В фильме также снялись Вячеслав Довженко, Дарья Астафьева, Анна Саливанчук, Алексей Вертинский и звезда Монро.