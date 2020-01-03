Меня зовут Мелек: на Интере – премьера турецкого сериала

3 января 2020 16:00 Александр Кива
Меня зовут Мелек: на Интере – премьера турецкого сериала
На «Интере» – премьера турецкого сериала «Меня зовут Мелек»

В воскресенье, 5 января, в 15:10 на телеканале «Интер» стартует турецкая многосерийная драма «Меня зовут Мелек» (оригинальное название – Benim Adim Melek).

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Это история сильной женщины, на долю которой выпало много испытаний.

Спокойная жизнь матери троих детей Мелек в один день превращается в сплошной кошмар. Сначала она узнает о том, что смертельно больна. А когда рассказывает об этом своему мужу Алпаю, мужчина вместо того, чтобы поддержать супругу и помочь ей, решает подать на развод и отобрать детей, оформив все опекунские права только на себя.

Мелек вынуждена вернуться в отчий дом, где ее уже давно не ждут. Много лет назад она ослушалась родителей и вышла замуж за Алпая, хотя семья была против этого союза. Девушку хотели выдать замуж за другого... Сможет ли отец простить дочь, однажды опозорившую всю семью? И как на ее появление в деревне отреагирует мужчина, которого Мелек бросила много лет назад, сбежав из-под венца?

Главную роль в драме «Меня зовут Мелек» играет Нехир Эрдоган.

«Наш сериал поднимает важную тему – о роли женщины в семье, – говорит актриса. – Также этот фильм о том, что мать способна на все ради любви к своим детям».

В новом турецком сериале также играют Каан Чакыр, Кутси, Шериф Сезер, Рабиа Сойтюрк, Ульви Кахьяоглу.

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Съемки картины проходили в турецких городах Стамбуле и Газиантепе, а также в столице Сербии, Белграде, и в столице Германии, Берлине.

Смотрите премьеру многосерийной турецкой драмы «Меня зовут Мелек» 5 января в 15:10 на «Интере». Далее сериал будет выходить на телеканале по воскресеньям в 15:00 по шесть серий подряд.

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