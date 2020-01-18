Приключения Реми: премьера на Интере

18 января 2020 21:00 Александр Кива
Приключения Реми: премьера на Интере
Приключения Реми: премьера на Интере

В воскресенье, 19 января, в 13:10 «Интер» покажет премьеру французской драмы «Приключения Реми» (оригинальное название – Rémi sans famille).

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Картина – экранизация повести «Без семьи» известного французского писателя Гектора Мало.

Фильм рассказывает о приключениях маленького сироты Реми. В 10-летнем возрасте мальчика похитили у приемной матери. В результате он попадает к загадочному странствующему музыканту Виталису и познает все трудности жизни бродячего артиста. Чтобы заработать на хлеб, мальчик учится петь и показывать акробатические трюки. В компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки главный герой отправляется в удивительное путешествие по Франции. Вместе им предстоит пережить нелегкие испытания, незабываемые приключения и неожиданные встречи. И все ради того, чтобы раскрыть тайну происхождения Реми.

На роль Реми пробовались более 400 детей. В результате режиссер Антуан Блоссер остановил свой выбор на 12-летнем Маломе Пакуине. Музыканта Виталиса сыграл известный французский актер Даниэль Отой («Прекрасная эпоха», «Королева Марго»). В роли собаки Капи выступил цирковой бордер-колли по кличке Даркнесс. Все трюки, которые зрители увидят в фильме, животное выполняло самостоятельно.

Обезьянку Душку воплотил на экране капуцин Тито, который уже снимался в другой экранизации повести Гектора Мало – фильме «Без семьи» 2000 года с Пьером Ришаром в главной роли. Всего произведение французского писателя экранизировали 11 раз, в том числе по его мотивам был снят один сериал и два многосерийных японских аниме.

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«Приключения Реми» снимали во французском департаменте Тарн, живописные города и деревни которого послужили прекрасными декорациями для фильма. Для съемок картины использовали экспонаты музея Clément-Ader, где собраны предметы быта французской  сельской местности периода 1900-1960 годов. Кроме того, при создании декораций художники-постановщики вдохновлялись ранними набросками Уолта Диснея.

Чем закончится удивительное путешествие Реми, смотрите 19 января в 13:10 на телеканале «Интер» в фильме «Приключения Реми».

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