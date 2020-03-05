Слепая: бывает ли приворот во благо?

Приворот во благо или на беду?

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ в скриптед-реалити Слепая слепая провидица баба Люба помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод. Сегодня к ясновидящей обратится Валентина Петровна, которая сделала приворот ради счастья своего сына.

Валентина Петровна года своим сыном - в свои 38 лет он успешный юрист с удачной карьерой и достатком. Однако разделить все своим радости ему не с кем - мужчина пока еще не завел семью. Женщина сильно переживала, почему же он не женится и после нескольких попыток познакомить сына с кем-нибудь, она Петровна решилась на отчаянный шаг - приворожить его!

Однако баба Люба не раз предостерегала, что привороты никогда не принесут истинную любовь и счастье! Цена, которую заплатит Валентина Петровна будет слишком высока. Как же ей придется расплатиться за это?

Смотрите сегодня в проекте Слепая в 18:00 на телеканале СТБ!