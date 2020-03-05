Слепая: бывает ли приворот во благо?

5 марта 2020 13:09 Александр Кива
Слепая: бывает ли приворот во благо?
Слепая: бывает ли приворот во благо?

Приворот во благо или на беду?

Читайте такжеСлепая: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 04.03.2020)
С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ в скриптед-реалити Слепая слепая провидица баба Люба помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод. Сегодня к ясновидящей обратится Валентина Петровна, которая сделала приворот ради счастья своего сына. 

Валентина Петровна года своим сыном - в свои 38 лет он успешный юрист с удачной карьерой и достатком. Однако разделить все своим радости ему не с кем - мужчина пока еще не завел семью. Женщина сильно переживала, почему же он не женится и после нескольких попыток познакомить сына с кем-нибудь, она Петровна решилась на отчаянный шаг - приворожить его! 

Читайте такжеСлепая: к чему снятся покойные родные?
Однако баба Люба не раз предостерегала, что привороты никогда не принесут истинную любовь и счастье! Цена, которую заплатит Валентина Петровна будет  слишком высока. Как же ей придется расплатиться за это? 

Смотрите сегодня в проекте Слепая в 18:00 на телеканале СТБ!

Облако тегов

СТБ Слепая Сліпа

Материалы по теме

Холостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке, после которой покинут шоу 10 участниц
Новости

Холостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке, после которой покинут шоу 10 участниц
Слепая: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 04.03.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 04.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 04.03.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 04.03.2020)
Анна Седокова призналась, что в 12 лет стала жертвой насильника
Новости

Анна Седокова призналась, что в 12 лет стала жертвой насильника

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK