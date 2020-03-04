Слепая: к чему снятся покойные родные?
Почему к героине этого выпуска во сне приходит покойный возлюбленный?
К бабе Любе обратится 35-летняя Татьяна, которая полгода назад потеряла любимого мужа и тяжело переживала его смерть. Он трагически погиб в автокатастрофе, а буквально недавно Андрей начал приходить в ее сны. Татьяну стали волновать такие сновидения, и она не могла понять, что же они предвещают. Обратившись к бабе Любе, она не могла поверить, что ее муж был ей неверен. Что же сказала ей провидица, и почему всему виной – зеркало?
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