Слепая: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 03.03.2020)

3 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 11 серии сериала Слепая:

У Лили уже назначен день долгожданной свадьбы. Накануне ей приснился кошмар, в котором ее жениха, влечет неизвестная женщина. Испугавшись, девушка побежала к бабе Любе. Провидица подтвердила, что над женихом провели приворот, но еще есть возможность его спасти. Справившись с муками ревности, Лиле предстоит выяснить, кто же хочет забрать у нее жениха, и спасти свою любовь.

11 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.