Право на владу: в ток-шоу обсудят карантин в Украине и впервые проведут прямой эфир без зрителей

Сегодня, 12 марта, в 22.30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу».

Темой программы станет введение карантина в Украине. И впервые за 6 лет существования проекта, как ограничительная мера в связи с коронавирусом, прямой эфир пройдет без зрителей.

Как Украина предотвращает распространение коронавируса, каким образом украинцам выжить в условиях «боевых действий» на «двух фронтах» и ждать ли гражданам финансового кризиса - о жизни в условиях карантина ведущая «Право на владу» Наталья Мосейчук поговорит с гостями студии.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, директор института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко, президент авиакомпании «МАУ» Евгений Дыхне, певица Ирина Федишин и другие.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 22.30 на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua.