МастерШеф. Профессионалы-2: шеф-повара устроят зрелищный кулинарный перфоманс

За несколько недель «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ судьи успели понять, что второй сезон готовит невероятно. Но одно дело просто делать это вкусно, и совсем другое – по-настоящему впечатлять.

В четвертом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-2» судьи проверят, умеют ли шефы презентовать свои блюда на высоком уровне.

Уметь вкусно готовить – это база, без нее шефом не станешь. Но чтобы стать легендарным шефом, нужно нечто большее, – говорит Эктор Хименес-Браво. – Хороший повар слышит от гостей «Спасибо, было вкусно». Выдающемуся кричат: «Вау! Это восторг!»

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 4 / пресс-служба

Кулинария – это искусство. И блюдо повара должно увлекать и вызывать восторг не меньше, чем закрученный сериал или книга. В мире сейчас актуально не просто кормить гостей своего ресторана, а делать настоящее шоу. Поэтому судьи сегодня ждут не просто блюда, а «блюда-интертейнмент».

У каждой команды на задание есть 1,5 часа. Их фантазия не ограничена, результат может дымить, застывать, искриться и парить. Все по очереди будут презентовать свой кулинарный перформанс судьям. Важно, чтобы это было и вкусно, и очень зрелищно!

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 4 / пресс-служба

Кто устроит кулинарное шоу, достойное лучших мировых ресторанов, увидим в субботу, 21 марта, в 19:00 на канале СТБ.

Напомним,