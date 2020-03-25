Что смотреть по ТВ 25 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

25 марта 2020 12:34 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 25 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 25 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

В условиях карантина все больше людей задаются вопросом, что же делать в свободное время?

Читайте такжеЛаура Меннелл о втором сезоне Проекта Синяя книга: Вас ждет много интересного и захватывающего
Можно работать на дому, искать полезную информацию в сети, и даже обучаться чему-то новому. Но не забывайте отдыхать, даже если прогулки на улице пока недоступны, вы можете приятно провести время и перед телевизором, воспользовавшись нашей подборкой интересных фильмов.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 25 марта.

Приключения Паддингтона 2

  • Великобритания, США, Франция, фэнтези, комедия, семейный, 2017
  • Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.6
  • TV1000, 25 марта 13:35

Медвежонок Паддингтон решает подарить своей тетушке невероятно красивую книгу из антикварного магазина. Но пока он упорно трудится, чтобы накопить денег — книгу похищают. Паддингтона обвиняют в краже и сажают в тюрьму, где он неожиданно заводит новых друзей.

Увлекательное продолжение приключений очаровательного медвежонка.

Статус Брэда

  • США, драма, комедия, 2017
  • Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8
  • ViP Comedy, 25 марта 17:55

У Брэда довольно счастливая жизнь: у него есть любящая жена и прекрасный сын. Но когда мужчина встречает более успешных друзей из колледжа, то начинает чувствовать себя полным неудачником. А действительно ли все так плохо, как ему кажется? Неужели статус определяет счастье?

Лента учит ценить свою жизнь и не сравнивать себя с другими.

Мамма MIA!

  • Великобритания, США, Дания, мюзикл, мелодрама, комедия, 2008
  • Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.2
  • TV1000, 25 марта 19:10

Юная Софи вот-вот выйдет замуж и она хочет, чтобы все прошло идеально. Но, к сожалению, ее некому отвести к алтарю. Мать девушки, Донна, никогда не рассказывала дочери о ее отце. Софи твердо намерена найти своего родителя, поэтому она отправляет приглашение троим бывшим парням матери.

Экранизация одноименного мюзикла, основанного на песнях группы ABBA.

Ночные игры

  • США, боевик, комедия, криминал, детектив, 2018
  • Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.0
  • ViP Premiere, 25 марта 21:25

Макс и Энни вместе с другими парами каждую неделю играют в «ночные игры» — квесты с головоломками. Брат Макса, Брукс, решил вывести привычное развлечение на совершенно новый уровень. Кто ж знал, что эксперимент закончится реальным похищением человека и перестрелками?

Обязательно к просмотру любителям детективных комедий.

Ничего себе поездочка

  • США, триллер, детектив, 2001
  • Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.0
  • TV1000 Action, 25 марта 23:30

Два брата, Льюис и Фулер, решают весело убить время в длительной поездке на машине. Они устанавливают старый радиоприемник и выйдя на связь с одним дальнобойщиком, разыгрывают его. Глупая шутка оборачивается для братьев сущим кошмаром, ведь они связались не с обычным водителем, а с самым настоящим маньяком.

Фильм держит в напряжении до самого финала.

Облако тегов

что смотреть на выходных что смотреть по телевизору что смотреть на ТВ какой фильм посмотреть Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Зараженную коронавирусом Иванну Сахно госпитализировали в больницу: состояние актрисы ухудшилось
Новости

Зараженную коронавирусом Иванну Сахно госпитализировали в больницу: состояние актрисы ухудшилось
Зарабатывает на масках: Владимир Остапчук разгневал Сеть своим пиаром на коронавирусе
Новости

Зарабатывает на масках: Владимир Остапчук разгневал Сеть своим пиаром на коронавирусе
Тест на коронавирус: где и при каких обстоятельствах его можно пройти
ЗОЖ

Тест на коронавирус: где и при каких обстоятельствах его можно пройти
Что смотреть по ТВ 24 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 24 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Популярное на сайте

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK