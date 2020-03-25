Что смотреть по ТВ 25 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 25 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

В условиях карантина все больше людей задаются вопросом, что же делать в свободное время?

Можно работать на дому, искать полезную информацию в сети, и даже обучаться чему-то новому. Но не забывайте отдыхать, даже если прогулки на улице пока недоступны, вы можете приятно провести время и перед телевизором, воспользовавшись нашей подборкой интересных фильмов.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 25 марта.

Приключения Паддингтона 2

Великобритания, США, Франция, фэнтези, комедия, семейный, 2017

Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.6

TV1000, 25 марта 13:35

Медвежонок Паддингтон решает подарить своей тетушке невероятно красивую книгу из антикварного магазина. Но пока он упорно трудится, чтобы накопить денег — книгу похищают. Паддингтона обвиняют в краже и сажают в тюрьму, где он неожиданно заводит новых друзей.

Увлекательное продолжение приключений очаровательного медвежонка.

Статус Брэда

США, драма, комедия, 2017

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8

ViP Comedy, 25 марта 17:55

У Брэда довольно счастливая жизнь: у него есть любящая жена и прекрасный сын. Но когда мужчина встречает более успешных друзей из колледжа, то начинает чувствовать себя полным неудачником. А действительно ли все так плохо, как ему кажется? Неужели статус определяет счастье?

Лента учит ценить свою жизнь и не сравнивать себя с другими.

Мамма MIA!

Великобритания, США, Дания, мюзикл, мелодрама, комедия, 2008

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.2

TV1000, 25 марта 19:10

Юная Софи вот-вот выйдет замуж и она хочет, чтобы все прошло идеально. Но, к сожалению, ее некому отвести к алтарю. Мать девушки, Донна, никогда не рассказывала дочери о ее отце. Софи твердо намерена найти своего родителя, поэтому она отправляет приглашение троим бывшим парням матери.

Экранизация одноименного мюзикла, основанного на песнях группы ABBA.

Ночные игры

США, боевик, комедия, криминал, детектив, 2018

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.0

ViP Premiere, 25 марта 21:25

Макс и Энни вместе с другими парами каждую неделю играют в «ночные игры» — квесты с головоломками. Брат Макса, Брукс, решил вывести привычное развлечение на совершенно новый уровень. Кто ж знал, что эксперимент закончится реальным похищением человека и перестрелками?

Обязательно к просмотру любителям детективных комедий.

Ничего себе поездочка

США, триллер, детектив, 2001

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.0

TV1000 Action, 25 марта 23:30

Два брата, Льюис и Фулер, решают весело убить время в длительной поездке на машине. Они устанавливают старый радиоприемник и выйдя на связь с одним дальнобойщиком, разыгрывают его. Глупая шутка оборачивается для братьев сущим кошмаром, ведь они связались не с обычным водителем, а с самым настоящим маньяком.

Фильм держит в напряжении до самого финала.