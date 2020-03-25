Что смотреть по ТВ 25 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
В условиях карантина все больше людей задаются вопросом, что же делать в свободное время?
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 25 марта.
Приключения Паддингтона 2
- Великобритания, США, Франция, фэнтези, комедия, семейный, 2017
- Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.6
- TV1000, 25 марта 13:35
Медвежонок Паддингтон решает подарить своей тетушке невероятно красивую книгу из антикварного магазина. Но пока он упорно трудится, чтобы накопить денег — книгу похищают. Паддингтона обвиняют в краже и сажают в тюрьму, где он неожиданно заводит новых друзей.
Увлекательное продолжение приключений очаровательного медвежонка.
Статус Брэда
- США, драма, комедия, 2017
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8
- ViP Comedy, 25 марта 17:55
У Брэда довольно счастливая жизнь: у него есть любящая жена и прекрасный сын. Но когда мужчина встречает более успешных друзей из колледжа, то начинает чувствовать себя полным неудачником. А действительно ли все так плохо, как ему кажется? Неужели статус определяет счастье?
Лента учит ценить свою жизнь и не сравнивать себя с другими.
Мамма MIA!
- Великобритания, США, Дания, мюзикл, мелодрама, комедия, 2008
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.2
- TV1000, 25 марта 19:10
Юная Софи вот-вот выйдет замуж и она хочет, чтобы все прошло идеально. Но, к сожалению, ее некому отвести к алтарю. Мать девушки, Донна, никогда не рассказывала дочери о ее отце. Софи твердо намерена найти своего родителя, поэтому она отправляет приглашение троим бывшим парням матери.
Экранизация одноименного мюзикла, основанного на песнях группы ABBA.
Ночные игры
- США, боевик, комедия, криминал, детектив, 2018
- Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.0
- ViP Premiere, 25 марта 21:25
Макс и Энни вместе с другими парами каждую неделю играют в «ночные игры» — квесты с головоломками. Брат Макса, Брукс, решил вывести привычное развлечение на совершенно новый уровень. Кто ж знал, что эксперимент закончится реальным похищением человека и перестрелками?
Обязательно к просмотру любителям детективных комедий.
Ничего себе поездочка
- США, триллер, детектив, 2001
- Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.0
- TV1000 Action, 25 марта 23:30
Два брата, Льюис и Фулер, решают весело убить время в длительной поездке на машине. Они устанавливают старый радиоприемник и выйдя на связь с одним дальнобойщиком, разыгрывают его. Глупая шутка оборачивается для братьев сущим кошмаром, ведь они связались не с обычным водителем, а с самым настоящим маньяком.
Фильм держит в напряжении до самого финала.