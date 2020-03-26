Что смотреть по ТВ 26 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 26 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Пока мы не можем гулять на улице в свое удовольствием, однако каждому из нас доступен интересный и познавательный контент по ТВ.

Что посмотреть во время карантина, чтобы хорошо провести время?

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 25 марта.

Затерянные во льдах

Исландия, драма, приключения, 2018

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 6.8

ViP Premiere, 26 марта 18:30

Потерпев крушение самолета в арктической пустыне, Хаксли пришлось научиться выживать в ледяном аду. Вскоре за ним прилетает спасательный вертолет, но из-за непогоды он падает и разбивается. Теперь герою предстоит побороться не только за свою жизнь, но и за жизнь умирающей женщины.

Захватывающая драма о выживании в суровых условиях.

Лекарство от здоровья

США, Дания, ужасы, фантастика, триллер, драма, детектив, 2017

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.3

ViP Premiere, 26 марта 20:00

Молодому офисному работнику Локхарту поручают вернуть генерального директора его компании, который долгое время не возвращается из альпийского оздоровительного центра. Прибыв в санаторий, герой начинает подозревать, что местные врачи по какой-то причине держат пациентов в плену.

Психологический триллер с неожиданными сюжетными поворотами и отличным саундтреком.

Убить гонца

США, драма, триллер, криминал, детектив, история, 2014

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.4

TV1000 Action, 26 марта 20:10

В руки журналиста Гэри Уэбба попадают секретные документы ЦРУ, доказывающие причастие правительства США к поставке кокаина в Калифорнию и финансировании восстания в Никарагуа. Репортер публикует серию разоблачительных статей, тем самым навлекая себя на смертельную опасность.

Основано на реальной истории.

Исходный код

США, Канада, фантастика, боевик, триллер, драма, 2011

Рейтинг: IMDb 7.5, КиноПоиск 7.8

TV1000 World Kino, 26 марта 21:40

Капитан Колтер Стивенс оказывается в теле мужчины, который через 8 минут погибнет от взрыва бомбы в поезде. Герой вынужден переживать чужую смерть снова и снова до тех пор, пока не найдет способ предотвратить теракт.

Фильм с неожиданной концовкой.

Возмездие

США, Великобритания, триллер, драма, детектив, 2010

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.8

TV1000, 26 марта 23:05

Томас Крейвен — полицейский детектив, чья дочь была убита у него на глазах. Герой считает, что мишенью был он. Крейвен начинает собственное расследование, чтобы найти и наказать киллера. И чем больше детектив узнает, тем больше убеждается, что убить хотели не его...

Понравится любителям фильмов о мстителях-одиночках.