Что смотреть по ТВ 29 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
В Украине продолжается карантин из-за коронавируса, а уж если мы остаемся дома, как не посмотреть телевизор?
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 29 марта.
Тайная жизнь домашних животных
- Япония, Франция, США, мультфильм, комедия, приключения, семейный, 2016
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8
- ViP Premiere, 29 марта 16:25
Когда хозяева уходят на работу, их домашние любимцы вовсе не спят весь день, скучая по общению с людьми. Совсем наоборот — у животных начинается насыщенная, веселая жизнь.
Отличная анимация для семейного просмотра.
Грань будущего
- США, Канада, фантастика, боевик, 2014
- Рейтинг: IMDb 7.9, КиноПоиск 7.9
- ViP Megahit, 29 марта 20:00
Земля подверглась нападению инопланетян. Майор Уильям Кейдж, наравне с другими военными, отважно сражается с пришельцами. Герой умирает в бою, подорвавшись на мине, однако мистическим образом он попадает во временную петлю. Раз за разом Кейдж переживает схватку с пришельцем, погибает и воскресает. Каждое поражение приближает его к разгадке того, как спасти человечество.
Фильм с неожиданной концовкой.
Белый лебедь
- Норвегия, драма, биография, история, 2018
- Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.1
- TV1000 World Kino, 29 марта 21:00
Легенда фигурного катания, трехкратная олимпийская чемпионка, икона стиля, голливудская кинозвезда — Соня Хени купалась в лучах славы и роскоши. Однако у популярности есть обратная сторона медали...
Основано на реальных событиях.
Легенда
- Великобритания, Франция, США, криминал, триллер, драма, 2015
- Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.1
- TV1000 Action, 29 марта 21:10
Великобритания, 1960-е. Близнецы Рональд и Реджинальд Крэй преуспевают в криминальном бизнесе. С помощью своей банды головорезов братья захватили власть в Лондоне, свергнув многих криминальных авторитетов. Но как долго они смогут беззаконно править городом?
Захватывающий криминальный триллер, основанный на реальной биографии известных близнецов-гангстеров.
Французский транзит
- Франция, Бельгия, драма, триллер, криминал, 2013
- Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 6.9
- TV1000 Action, 29 марта 23:30
Франция, середина 1970-х. В Марселе орудует криминальная группировка, занимающаяся поставкой наркотиков в США. Новоизбранный судья Пьер Мишель — человек с твердыми моральными принципами. Он решает вычистить властные структуры от бандитов. Рискуя собственной жизнью, Пьер объявляет войну влиятельному наркобарону Тани Зампу.
Основано на реальных событиях.