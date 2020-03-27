Что смотреть по ТВ 29 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 29 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

В Украине продолжается карантин из-за коронавируса, а уж если мы остаемся дома, как не посмотреть телевизор?

По ТВ сегодня вы найдете много интересного. Собственно, мы уже нашли все за вас и составили подборку интереснейшего контента. Смотрите и наслаждайтесь.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 29 марта.

Тайная жизнь домашних животных

Япония, Франция, США, мультфильм, комедия, приключения, семейный, 2016

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8

ViP Premiere, 29 марта 16:25

Когда хозяева уходят на работу, их домашние любимцы вовсе не спят весь день, скучая по общению с людьми. Совсем наоборот — у животных начинается насыщенная, веселая жизнь.

Отличная анимация для семейного просмотра.

Грань будущего

США, Канада, фантастика, боевик, 2014

Рейтинг: IMDb 7.9, КиноПоиск 7.9

ViP Megahit, 29 марта 20:00

Земля подверглась нападению инопланетян. Майор Уильям Кейдж, наравне с другими военными, отважно сражается с пришельцами. Герой умирает в бою, подорвавшись на мине, однако мистическим образом он попадает во временную петлю. Раз за разом Кейдж переживает схватку с пришельцем, погибает и воскресает. Каждое поражение приближает его к разгадке того, как спасти человечество.

Фильм с неожиданной концовкой.

Белый лебедь

Норвегия, драма, биография, история, 2018

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.1

TV1000 World Kino, 29 марта 21:00

Легенда фигурного катания, трехкратная олимпийская чемпионка, икона стиля, голливудская кинозвезда — Соня Хени купалась в лучах славы и роскоши. Однако у популярности есть обратная сторона медали...

Основано на реальных событиях.

Легенда

Великобритания, Франция, США, криминал, триллер, драма, 2015

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.1

TV1000 Action, 29 марта 21:10

Великобритания, 1960-е. Близнецы Рональд и Реджинальд Крэй преуспевают в криминальном бизнесе. С помощью своей банды головорезов братья захватили власть в Лондоне, свергнув многих криминальных авторитетов. Но как долго они смогут беззаконно править городом?

Захватывающий криминальный триллер, основанный на реальной биографии известных близнецов-гангстеров.

Французский транзит

Франция, Бельгия, драма, триллер, криминал, 2013

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 6.9

TV1000 Action, 29 марта 23:30

Франция, середина 1970-х. В Марселе орудует криминальная группировка, занимающаяся поставкой наркотиков в США. Новоизбранный судья Пьер Мишель — человек с твердыми моральными принципами. Он решает вычистить властные структуры от бандитов. Рискуя собственной жизнью, Пьер объявляет войну влиятельному наркобарону Тани Зампу.

Основано на реальных событиях.