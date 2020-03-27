Что смотреть по ТВ 28 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
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Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 28 марта.
Хоббит: Нежданное путешествие
- США, фэнтези, приключения, боевик, 2012
- Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 8.1
- ViP Megahit, 28 марта 16:25
Отряд отважных гномов во главе с королем Торином Дубощитом вместе с волшебником Гэндальфом и хоббитом Бильбо Бэггинсом отправляются в интересное, но очень опасное путешествие, чтобы отвоевать королевство гномов у злобного дракона Смауга.
Экранизация культовой повести «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Р. Р. Толкина. Сразу после фильма будут показаны сиквелы, поэтому не переключайся.
Алита: Боевой ангел
- США, фантастика, боевик, триллер, приключения, 2019
- Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.1
- ViP Premiere, 28 марта 18:05
2563 год. Прошло триста лет со времен Великой войны, которая опустошила Землю. Элита населяет летающий город Салем, а бедная часть человечества живет под ним, в Железном городе. Доктор Идо находит останки девушки-киборга, чинит ее и называет Алитой в честь погибшей дочери. Не помня ничего о своей прошлой жизни, Алита пытается вернуть себе утерянные воспоминания.
Обязательно к просмотру ценителям киберпанка и зрелищной фантастики.
Золото
- США, драма, приключения, триллер, 2016
- Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 6.9
- TV1000 World Kino, 28 марта 20:00
Кенни Уоллес — находчивый, но невезучий мужчина, который очень хочет разбогатеть. Его поиски золота в каждый раз оборачивалась провалом, но на этот раз герой уверен в успехе своего плана.
Основано на реальных событиях.
Синистер
- США, Великобритания, ужасы, триллер, детектив, 2012
- Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 6.6
- TV1000 Action, 28 марта 20:10
Писатель детективных романов вместе с женой и двумя маленькими дочерьми переезжает в дом, в котором девять месяцев назад при загадочных обстоятельствах погибли жильцы. Герой пытается выяснить, что заставило многодетную семью совершить самоубийство. Расследование приводит к пугающему заключению: в доме обитает нечто паранормальное и кровожадное.
Атмосферный и, главное, действительно пугающий ужастик.
Не/смотря ни на что
- Германия, комедия, драма, 2017
- Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.4
- TV1000, 28 марта 21:15
Больше всего на свете Салия жаждет стать барменом в самом престижном отеле Мюнхена. Только есть одно «но»: юноша практически ничего не видит. Однако даже потеря зрения не сможет остановить его на пути к мечте.
Основано на реальных событиях.