Что смотреть по ТВ 28 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 28 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Остаемся дома и в безопасности во время карантина!

Чтобы в эти весенние дни не грустить и не маяться от невозможности выйти на улицу, предлагаем занять время фильмами, от которых просто невозможно оторваться. Устраивайтесь поудобнее, отличное настроение гарантировано!

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 28 марта.

Хоббит: Нежданное путешествие

США, фэнтези, приключения, боевик, 2012

Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 8.1

ViP Megahit, 28 марта 16:25

Отряд отважных гномов во главе с королем Торином Дубощитом вместе с волшебником Гэндальфом и хоббитом Бильбо Бэггинсом отправляются в интересное, но очень опасное путешествие, чтобы отвоевать королевство гномов у злобного дракона Смауга.

Экранизация культовой повести «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Р. Р. Толкина. Сразу после фильма будут показаны сиквелы, поэтому не переключайся.

Алита: Боевой ангел

США, фантастика, боевик, триллер, приключения, 2019

Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.1

ViP Premiere, 28 марта 18:05

2563 год. Прошло триста лет со времен Великой войны, которая опустошила Землю. Элита населяет летающий город Салем, а бедная часть человечества живет под ним, в Железном городе. Доктор Идо находит останки девушки-киборга, чинит ее и называет Алитой в честь погибшей дочери. Не помня ничего о своей прошлой жизни, Алита пытается вернуть себе утерянные воспоминания.

Обязательно к просмотру ценителям киберпанка и зрелищной фантастики.

Золото

США, драма, приключения, триллер, 2016

Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 6.9

TV1000 World Kino, 28 марта 20:00

Кенни Уоллес — находчивый, но невезучий мужчина, который очень хочет разбогатеть. Его поиски золота в каждый раз оборачивалась провалом, но на этот раз герой уверен в успехе своего плана.

Основано на реальных событиях.

Синистер

США, Великобритания, ужасы, триллер, детектив, 2012

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 6.6

TV1000 Action, 28 марта 20:10

Писатель детективных романов вместе с женой и двумя маленькими дочерьми переезжает в дом, в котором девять месяцев назад при загадочных обстоятельствах погибли жильцы. Герой пытается выяснить, что заставило многодетную семью совершить самоубийство. Расследование приводит к пугающему заключению: в доме обитает нечто паранормальное и кровожадное.

Атмосферный и, главное, действительно пугающий ужастик.

Не/смотря ни на что

Германия, комедия, драма, 2017

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.4

TV1000, 28 марта 21:15

Больше всего на свете Салия жаждет стать барменом в самом престижном отеле Мюнхена. Только есть одно «но»: юноша практически ничего не видит. Однако даже потеря зрения не сможет остановить его на пути к мечте.

Основано на реальных событиях.