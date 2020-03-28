Таємниці ДНК: ведущая откроет три конверта с ДНК-тестами, чтобы узнать тайну 40-летней давности

28 марта 2020 17:00 Александр Кива
Таємниці ДНК: ведущая откроет три конверта с ДНК-тестами, чтобы узнать тайну 40-летней давности
Таємниці ДНК: ведущая откроет три конверта с ДНК-тестами, чтобы узнать тайну 40-летней давности

В воскресенье, 29 марта, в 22:00 на СТБ, зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

Читайте такжеТелеканал СТБ покажет 12-серийную мелодраму У каждого своя ложь
В рамках проекта герои продолжат узнавать ответы на жизненно важные вопросы с помощью теста ДНК: убеждаться  в отцовстве, разыскивать биологических родителей, сестер или братьев и приоткрывать другие тайны родства. Помогают отыскать истину ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты проекта. В предстоящем выпуске зрители познакомятся с историей 41-летней Светланы, которая всегда сомневалась в своих украинских корнях…

41-летняя Светлана всю жизнь чувствовала себя одинокой. С самого детства героиня сомневалась в своих украинских корнях: узкие карие глаза, необычная внешность и отсутствие какой-либо визуальной схожести со своей семьей. В школе ее дразнили «китаянкой», а мать, отвечая на вопросы дочери, рассказывала о дальних родственниках из Азии. Даже когда Светлана создала свою семью, мучительный вопрос не давал ей жить спокойно.

В минувшем году она поняла причину своих сомнений – женщина нашла дневник матери, в котором сохранилась тайна ее рождения – девочку удочерили! Жизнь героини перевернулась окончательно. В надежде выяснить правду Светлана обратилась к команде проекта.

Читайте такжеАкушерка: первые факты о новом сериале СТБ
Так кто же героиня по происхождению на самом деле? И помогут ли ей родные справиться с непростой жизненной ситуацией? Чтобы узнать секрет, длиною в целую жизнь, ведущая откроет сразу три конверта с результатом теста ДНК! Смотрите в воскресенье, в 22:00 на СТБ.

Облако тегов

СТБ Таємниці ДНК Таємниці ДНК 2 сезон

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: потусторонняя сила забирает на тот свет жителей киевского полуострова
Анонсы на ТВ

Следствие ведут экстрасенсы: потусторонняя сила забирает на тот свет жителей киевского полуострова
Холостяк-10: подробности 4 выпуска – страстное свидание, особенный сюрприз от Макса и тайские обряды
Новости

Холостяк-10: подробности 4 выпуска – страстное свидание, особенный сюрприз от Макса и тайские обряды
МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят изысканные блюда без плит и духовок
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят изысканные блюда без плит и духовок

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK