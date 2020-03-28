Таємниці ДНК: ведущая откроет три конверта с ДНК-тестами, чтобы узнать тайну 40-летней давности

В воскресенье, 29 марта, в 22:00 на СТБ, зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

В рамках проекта герои продолжат узнавать ответы на жизненно важные вопросы с помощью теста ДНК: убеждаться в отцовстве, разыскивать биологических родителей, сестер или братьев и приоткрывать другие тайны родства. Помогают отыскать истину ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты проекта. В предстоящем выпуске зрители познакомятся с историей 41-летней Светланы, которая всегда сомневалась в своих украинских корнях…

41-летняя Светлана всю жизнь чувствовала себя одинокой. С самого детства героиня сомневалась в своих украинских корнях: узкие карие глаза, необычная внешность и отсутствие какой-либо визуальной схожести со своей семьей. В школе ее дразнили «китаянкой», а мать, отвечая на вопросы дочери, рассказывала о дальних родственниках из Азии. Даже когда Светлана создала свою семью, мучительный вопрос не давал ей жить спокойно.

В минувшем году она поняла причину своих сомнений – женщина нашла дневник матери, в котором сохранилась тайна ее рождения – девочку удочерили! Жизнь героини перевернулась окончательно. В надежде выяснить правду Светлана обратилась к команде проекта.

Так кто же героиня по происхождению на самом деле? И помогут ли ей родные справиться с непростой жизненной ситуацией? Чтобы узнать секрет, длиною в целую жизнь, ведущая откроет сразу три конверта с результатом теста ДНК!