Таємниці ДНК: ведущая откроет три конверта с ДНК-тестами, чтобы узнать тайну 40-летней давности
В воскресенье, 29 марта, в 22:00 на СТБ, зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».
41-летняя Светлана всю жизнь чувствовала себя одинокой. С самого детства героиня сомневалась в своих украинских корнях: узкие карие глаза, необычная внешность и отсутствие какой-либо визуальной схожести со своей семьей. В школе ее дразнили «китаянкой», а мать, отвечая на вопросы дочери, рассказывала о дальних родственниках из Азии. Даже когда Светлана создала свою семью, мучительный вопрос не давал ей жить спокойно.
В минувшем году она поняла причину своих сомнений – женщина нашла дневник матери, в котором сохранилась тайна ее рождения – девочку удочерили! Жизнь героини перевернулась окончательно. В надежде выяснить правду Светлана обратилась к команде проекта.