Что смотреть по ТВ 30 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
С каждым днем карантина нам все сложнее выдерживать внедренный из-за коронавируса режим.
Семейка Тененбаум
- США, драма, комедия, 2001
- Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.5
- ViP Megahit, 30 марта 18:15
После 22 лет отсутствия Роял Тененбаум решает воссоединиться со своими одаренными детьми и женой, которая собралась снова выйти замуж. Отец семейств неизлечимо болен, поэтому у него есть всего шесть недель, чтобы наверстать упущенное время.
Очаровательная трагикомедия о неординарной семейке.
Гонка века
- Великобритания, драма, детектив, приключения, биография, 2018\
- Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.2
- TV1000, 30 марта 20:10
Британец Дональд Кроухерст решает принять участие в кругосветной гонке на яхте, чтобы осуществить свою заветную мечту. На пути к своей цели он осознает, что не сможет преодолеть океан в одиночку.
Основано на реальной истории.
Хроники хищных городов
- США, Новая Зеландия, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения, 2018
- Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.2
- ViP Premiere, 30 марта 21:00
В постапокалиптическом будущем люди проживают в движущихся городах. Большие мегаполисы поглощают маленькие поселения ради топлива и ресурсов. Обычный житель Лондона по имени Том встречает юную бунтарку Эстер, из-за которой он попадает в передрягу. Герои сбегают от преследователей и пополняют ряды подпольной организации, которая борется против бесчеловечной системы движущих городов.
Захватывающий научно-фантастический фильм в стилистике стимпанка.
Реальные парни
- США, драма, комедия, криминал, 2012
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8
- TV1000 Action, 30 марта 23:05
Отсидев 28 лет, Вэл выходит из тюрьмы и узнает, что его старый друг и сообщник должен убить его. Товарищи решают сначала вспомнить былые деньки, а затем уже решать, как дела будут обстоять дальше.
Легкая криминальная комедия о дружбе двух бандитов.
О теле и душе
- Венгрия, фэнтези, драма, мелодрама, 2017
- Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.2
- TV1000 World Kino, 30 марта 23:40
Между замкнутыми одиночками Эндре и Марией нет ничего общего, кроме места работы. Но однажды им начинает сниться один сон на двоих, и тогда между ними зарождается сильная эмоциональная связь. А вскоре — любовь.
Премия «Золотой медведь» за лучший фильм на Берлинском кинофестивале.