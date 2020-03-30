Что смотреть по ТВ 30 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

30 марта 2020 12:20 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 30 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 30 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

С каждым днем карантина нам все сложнее выдерживать внедренный из-за коронавируса режим.

Читайте такжеЛаура Меннелл о втором сезоне Проекта Синяя книга: Вас ждет много интересного и захватывающего
Помогут развеять скуку интересные фильмы. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 30 марта.

Семейка Тененбаум

  • США, драма, комедия, 2001
  • Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.5
  • ViP Megahit, 30 марта 18:15

После 22 лет отсутствия Роял Тененбаум решает воссоединиться со своими одаренными детьми и женой, которая собралась снова выйти замуж. Отец семейств неизлечимо болен, поэтому у него есть всего шесть недель, чтобы наверстать упущенное время.

Очаровательная трагикомедия о неординарной семейке.

Гонка века

  • Великобритания, драма, детектив, приключения, биография, 2018\
  • Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.2
  • TV1000, 30 марта 20:10

Британец Дональд Кроухерст решает принять участие в кругосветной гонке на яхте, чтобы осуществить свою заветную мечту. На пути к своей цели он осознает, что не сможет преодолеть океан в одиночку.

Основано на реальной истории.

Хроники хищных городов

  • США, Новая Зеландия, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения, 2018
  • Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.2
  • ViP Premiere, 30 марта 21:00

В постапокалиптическом будущем люди проживают в движущихся городах. Большие мегаполисы поглощают маленькие поселения ради топлива и ресурсов. Обычный житель Лондона по имени Том встречает юную бунтарку Эстер, из-за которой он попадает в передрягу. Герои сбегают от преследователей и пополняют ряды подпольной организации, которая борется против бесчеловечной системы движущих городов.

Захватывающий научно-фантастический фильм в стилистике стимпанка.

Реальные парни

  • США, драма, комедия, криминал, 2012
  • Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8
  • TV1000 Action, 30 марта 23:05

Отсидев 28 лет, Вэл выходит из тюрьмы и узнает, что его старый друг и сообщник должен убить его. Товарищи решают сначала вспомнить былые деньки, а затем уже решать, как дела будут обстоять дальше.

Легкая криминальная комедия о дружбе двух бандитов.

О теле и душе

  • Венгрия, фэнтези, драма, мелодрама, 2017
  • Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.2
  • TV1000 World Kino, 30 марта 23:40

Между замкнутыми одиночками Эндре и Марией нет ничего общего, кроме места работы. Но однажды им начинает сниться один сон на двоих, и тогда между ними зарождается сильная эмоциональная связь. А вскоре — любовь.

Премия «Золотой медведь» за лучший фильм на Берлинском кинофестивале.

Облако тегов

что смотреть по телевизору что смотреть на ТВ какой фильм посмотреть Что смотреть по ТВ

Материалы по теме

Что посмотреть на карантине: 8 идей от эксперта Топ-модели по-украински
Анонсы на ТВ

Что посмотреть на карантине: 8 идей от эксперта Топ-модели по-украинскиЭксклюзив
Что смотреть по ТВ 29 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 29 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Гречаники с фаршем для всей семьи (рецепт)
Еда и рецепты

Гречаники с фаршем для всей семьи (рецепт)
Актриса детективной драмы Отважные Александра Лютая: Очень нравится с детьми рисовать гуцульские иконы на стекле
Интервью

Актриса детективной драмы Отважные Александра Лютая: Очень нравится с детьми рисовать гуцульские иконы на стеклеЭксклюзив

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
На вкус и запах: 3 аромата духов, которые не нравятся мужчинам

На вкус и запах: 3 аромата духов, которые не нравятся мужчинам

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн от 24.03.2020

СуперЖінка 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн от 24.03.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK