Что смотреть по ТВ 30 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 30 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

С каждым днем карантина нам все сложнее выдерживать внедренный из-за коронавируса режим.

Семейка Тененбаум

Помогут развеять скуку интересные фильмы. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 30 марта.

США, драма, комедия, 2001

Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.5

ViP Megahit, 30 марта 18:15

После 22 лет отсутствия Роял Тененбаум решает воссоединиться со своими одаренными детьми и женой, которая собралась снова выйти замуж. Отец семейств неизлечимо болен, поэтому у него есть всего шесть недель, чтобы наверстать упущенное время.

Очаровательная трагикомедия о неординарной семейке.

Гонка века

Великобритания, драма, детектив, приключения, биография, 2018\

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.2

TV1000, 30 марта 20:10

Британец Дональд Кроухерст решает принять участие в кругосветной гонке на яхте, чтобы осуществить свою заветную мечту. На пути к своей цели он осознает, что не сможет преодолеть океан в одиночку.

Основано на реальной истории.

Хроники хищных городов

США, Новая Зеландия, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения, 2018

Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.2

ViP Premiere, 30 марта 21:00

В постапокалиптическом будущем люди проживают в движущихся городах. Большие мегаполисы поглощают маленькие поселения ради топлива и ресурсов. Обычный житель Лондона по имени Том встречает юную бунтарку Эстер, из-за которой он попадает в передрягу. Герои сбегают от преследователей и пополняют ряды подпольной организации, которая борется против бесчеловечной системы движущих городов.

Захватывающий научно-фантастический фильм в стилистике стимпанка.

Реальные парни

США, драма, комедия, криминал, 2012

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.8

TV1000 Action, 30 марта 23:05

Отсидев 28 лет, Вэл выходит из тюрьмы и узнает, что его старый друг и сообщник должен убить его. Товарищи решают сначала вспомнить былые деньки, а затем уже решать, как дела будут обстоять дальше.

Легкая криминальная комедия о дружбе двух бандитов.

О теле и душе

Венгрия, фэнтези, драма, мелодрама, 2017

Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.2

TV1000 World Kino, 30 марта 23:40

Между замкнутыми одиночками Эндре и Марией нет ничего общего, кроме места работы. Но однажды им начинает сниться один сон на двоих, и тогда между ними зарождается сильная эмоциональная связь. А вскоре — любовь.

Премия «Золотой медведь» за лучший фильм на Берлинском кинофестивале.