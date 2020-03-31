Что смотреть по ТВ 31 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 31 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

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Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список интересных теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 31 марта.

Мы

США, ужасы, триллер, 2019

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.3

ViP Premiere, 31 марта 15:25

Семья приезжает в пляжный домик, чтоб отдохнуть на море вместе с друзьями. Их веселые каникулы заканчиваются с появлением незваных гостей-двойников. Чтобы выжить, семье придется убить своих дубликатов. Но реально ли это? Ведь от себя не спрячешься.

Мистический триллер c неожиданной концовкой.

Господин Никто

Бельгия, Германия, Канада, Франция, фантастика, фэнтези, драма, мелодрама, 2009

Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.9

TV1000 World Kino, 31 марта 15:45

2092 год. 118-летний Немо — последний смертный на Земле. Все люди уже давно перестали стареть и обрели бессмертие. Лежа на больничной койке, Немо становится героем телешоу, за которым следит весь мир. Старец рассказывает историю своей долгой и насыщенной жизни, постоянно перебирая разные версии событий. Что из его слов правда, а что вымысел? Сколько жизней у него было?

Жизнеутверждающий фильм, который способен перевернуть мировоззрение человека. Рекомендуем смотреть наедине.

Легенды осени

США, драма, мелодрама, вестерн, военный, 1994

Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 8.0

TV1000, 31 мартa 20:10

У отставного полковника есть три сына. Однажды в их жизни появляется прекрасная девушка по имени Сюзанна. Сначала она вскружила голову младшему брату, затем среднему и старшему. Кому достанется сердце Сюзанны?

Премия «Оскар» за лучшую операторскую работу.

Месть от кутюр

Австралия, драма, комедия, 2015

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.2

TV1000 World Kino, 31 марта 21:00

Элегантная женщина приезжает в захолустный австралийский городок. Кто она? Что она здесь забыла? Когда-то жители городка со скандалом выгнали девочку, обвинив ее в убийстве. Теперь она вернулась, чтобы вспомнить, что на самом деле произошло в тот ужасный день.

Экранизация одноименного романа австралийской писательницы Розали Хэм.

Игры разумов

Ирландия, биография, драма, 2018

Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.2

ViP Premiere, 31 марта 21:00

Середина XIX века. Профессору Джеймсу Мюррею поручают составить Оксфордский словарь английского языка. Это великая честь и в то же время непосильная ноша. Профессор вынужден просить помощи доктора наук Уильяма Майнора. Но есть одна проблема: ученый содержится в психиатрической лечебнице закрытого типа... по обвинению в убийстве. Однако это не останавливает профессора Мюррея.

Сюжет фильма основан на книге Саймона Уинчестера «Кроуторнский хирург».