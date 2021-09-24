Боевик на выходной – "Безумный Макс 2: Воин дороги". Мир после катастрофы

Бывают фильмы, о которых помнят месяц, год или несколько лет. А случаются и такие, которые даже спустя десятилетия смотрят миллионы людей по всему миру.

Ожидаемо, в числе последних – ярчайшие киноленты, когда-либо сверкающие на небосклоне индустрии. И к такому кино, актуальному сквозь годы, можно причислить австралийский боевик «Безумный Макс 2: Воин дороги». Уже завтра, в 19:00, его покажет канал НЛО TV. Так давайте же разберемся, что в нем такого особенного.

Стоит заметить, что фильм рассказывает о постапокалиптических событиях. По сюжету, человеческую цивилизацию постигла ужасающая катастрофа. После разрушительной глобальной войны начался энергетический кризис, который буквально погрузил мир в состояние варварства. Теперь топливо ценнее человеческой жизни, и люди готовы убивать ради него. Главный герой фильма – Макс Рокатански, уже известный зрителям с предыдущей части боевика, – бродит по австралийской пустыне в поисках еды и бензина.

Однажды он узнает о существовании небольшого нефтеперерабатывающего завода и решает пополнить в нем запасы горючего. Но эта задача оказывается непростой. Ведь наконец прибыв на место, мужчина узнает, что община, живущая на заводе, осаждена мародерами. Возглавляет разношерстную банду водителей и мотоциклистов некий Гумунгус. Невзирая на опасность, Безумный Макс решает пойти на сделку с поселенцами завода и предлагает им спасение от нападающих в обмен на драгоценное топливо…

Большинство сцен боевика «Безумный Макс 2: Воин дороги» были сняты зимой 1980 года неподалеку от Брокен-Хилла – небольшого городка в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс. Здешняя местность отлично подходила под задумку фильма. В частности, равнины Мунди Мунди создали просто впечатляющую картинку, ведь выглядят они как настоящий край Земли.

Режиссером фильма стал австралиец греческого происхождения Джордж Миллер. А Макса Рокатански сыграл неподражаемый Мэл Гибсон. К слову, позже, в 1996 году, он стал лауреатом двух премий «Оскар» и одной премии «Золотой глобус» (за работу в киноленте «Храброе сердце»). Но не лишним будет сказать, что именно роль Безумного Макса сделала Гибсона действительно узнаваемым.

Кстати, о значимости боевика сквозь десятилетия. В 2008 году «Безумный Макс 2» был выбран журналом Empire как один из 500 величайших фильмов всех времен. The New York Times поместил эту кинокартину в список «1000 лучших фильмов». А нью-йоркский Entertainment Weekly в 2013-м отдал второй части «Безумного Макса» 41-е место в списке сотни наиболее выдающихся кинолент за всю историю. И это при том, что в ХХІ веке уже снято множество современной фантастики с использованием новейших технологий.

Интересный факт: в мире даже существует музей, посвященный «Безумному Максу 2». Он основан в 2010 году и находится в маленьком населенном пункте Сильвертоне, в 25-ти километрах от Брокен-Хилла (Австралия).

Смотрите фильм «Безумный Макс 2: Воин дороги» уже в эту субботу, 25 сентября, в 19:00, на канале НЛО TV. А позже (в 21:00 и 23:00) канал покажет еще две части этого фантастического боевика.