ТОП-5 фактов про фантастический фильм "Планета обезьян"

С момента выхода на экраны культового фильма Тима Бертона «Планета обезьян» прошло 20 лет! А картина до сих пор имеет сотни миллионов поклонников по всему миру.

В эту пятницу, 24 сентября, канал 2+2 покажет сразу две части франшизы! TV.UA подготовил ТОП-5 фактов о «Планете обезьян», о которых вам стоит знать перед просмотром блокбастера.

1. «Планета обезьян» 2001 года снята по мотивам одноименного романа французского писателя Пьера Буля. Кроме того, оригинальный фильм с таким же названием вышел в 1968 году и попал в список 500 лучших картин по версии журнала Empire.

2. Чарлтон Хестон и Линда Харрисон снимались в первой адаптации фильма. Харрисон сыграла эпизодическую роль женщины в повозке, а Хестон – умирающего Зайуса, отца генерала Тэйда.

3. Сцены битвы обезьян и людей снимали в пустыне. Из-за адской жары Джефф Бертон, исполнивший роль Доджа, упал в обморок.

4. По задумке сценариста женщины-дикари ходили с обнаженной грудью. Но из-за возможных проблем с показом на большом экране и рейтингами кинокомпания FOX «приодела» героинь.

5. Тим Бертон снял пять совершенно разных финалов, из которых во время монтажа выбрал лучший. К слову, концовка фильма существенно отличается от финала романа.

Включай канал 2+2 в эту пятницу и смотри сразу две части фантастической франшизы: 19:30 – «Планета обезьян»; 21:55 – «Восстание планеты обезьян».