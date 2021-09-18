ТОП-5 фактов о шпионском боевике "Kingsman: Секретная служба"

Сегодня, 17 сентября, канал 2+2 покажет сразу две части комедийного боевика c Тэроном Эджертоном, Колином Фертом и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях.

Эггси отслужил в корпусе морской пехоты. Несмотря на свой опыт и отличные данные, он ступает на скользкую дорожку и постоянно нарушает закон. Но знакомство с Гарри Хартом, должником его отца и секретным агентом, полностью меняет жизнь парня.

TV.UA собрал самые интересные факты о комедийном боевике.

1. Идея фильма родилась у автора комиксов Марка Миллара и режиссера Мэттью Вона, когда они обсуждали в пабе шпионские фильмы. По их мнению, жанр стал слишком серьезным.

2. Ради проекта режиссеру Мэттью Вону пришлось отказаться от съемок продолжения культовой франшизы «Люди Икс». Вон боялся, что за это время кто-то другой снимет первый шпионский комедийный боевик.

3. Колин Ферт тренировался в зале полгода, чтобы получить роль Гарри Харта. Его усилия были не напрасны, ведь 90% трюков ему удалось выполнить самостоятельно.

4. Пятиминутная сцена в церкви со зрелищной дракой снималась несколько недель. Во время монтажа создатели приложили немало усилий, чтобы все выглядело, как один непрерывный кадр.

5. Актеры едва не утонули во время съемок! По плану одну из сцен должны были снимать в бассейне на глубине одного метра, но техника вышла из строя и уровень воды поднялся до 7 метров. Испуганные выражения лиц в этом эпизоде – настоящие эмоции актеров.

Проведи эту пятницу за просмотром любимых боевиков на канале 2+2: 19:30 – «Kingsman: Секретная служба»; 22:00 – «Kingsman: Золотое кольцо».