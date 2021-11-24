Крид – спортивная драма с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне

Эксклюзив 24 ноября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крид – спортивная драма с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне
Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне
пресс-служба

Спортивные фильмы традиционно вызывают особый интерес зрителя. Ведь они о силе духа и характера, о командной работе и ежедневных усилиях над собой.

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Конечно же, яркие победы и сокрушительные поражения на экране не оставляют безразличными и заставляют сопереживать главным героям. И если спорт в кино вам по душе, рекомендуем посмотреть американскую киноленту «Крид». Ее уже в это воскресенье, в 19:10, покажет канал НЛО TV

Фильм переносит нас в Калифорнию 1998 года. По сюжету, Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) – парнишка, который часто дерется и живет в детдоме в Лос-Анжелесе. Он потерял мать, а отца и вовсе никогда не знал. Но однажды к нему приезжает посетительница – женщина по имени Мэри Энн (Филисия Рашад). Она рассказывает Адонису о том, что он – внебрачный сын экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Аполло Крида. Именитый боксер умер на ринге еще до рождения сына. И теперь Мэри Энн решает приютить ребенка умершего мужа у себя. 

Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне / пресс-служба
Спустя 17 лет повзрослевший Адонис имеет перспективную работу в офисе и наконец получает важное повышение. Однако вместо радости он испытывает безразличие к делу, которым занимается, и решает уволиться. Адонис хочет стать профессиональным боксером, которым некогда был его отец. Но для этого недостаточно несерьезных боев на любительском ринге, в которых парень заполучил уже не одну победу. Ему нужен лучший тренер. Потому Крид-младший отправляется в Пенсильванию, чтобы разыскать легендарного боксера, экс-чемпиона мира и по совместительству лучшего друга его отца – Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне). Судя по всему, последний не жаждет возвращаться в мир бокса даже в качестве наставника, но Аполло удается его убедить. Теперь этих двух ждет множество вызовов, борьбы и упорной работы для достижения цели.

Крид – спортивная драма с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне / пресс-служба
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«Крид» – один из фильмов всемирно известной франшизы, созданной после невероятного успеха киноленты «Рокки» (1976) с 30-летним Сильвестром Сталлоне в главной роли. Интересно, что первоначально этот знаменитый актер вовсе не приветствовал идею съемок в еще одном, уже седьмом фильме, где фигурирует Рокки Бальбоа. Однако настойчивый режиссер Райан Куглер все же смог его убедить. При этом работа над кинокартиной «Крид» стала для Сталлоне одной из наиболее сложных морально. Ведь в заключительной части съемок актеру наносили специфический грим, который придавал ему вид «немощного старика». Из-за этого Сталлоне испытал странные ощущения и особенно остро ощутил быстротечность времени. 

Мэри Энн и Адонис Крид / пресс-служба
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Однако подобные мысли не мешали талантливой игре опытного актера. Кроме того, в процессе работы над фильмом Сталлоне не забывал и о поддержке своего коллеги – исполнителя главной роли Майкла Б. Джордана. Он рекомендовал Майклу оставаться самим собой и искренне верил в успех их общего дела. 

Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне / пресс-служба
Смотрите спортивный драматический фильм «Крид» уже в это воскресенье, 28 ноября, в 19:10 на канале НЛО TV.

Напомним, 

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