Что смотреть по ТВ 4 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

4 апреля 2020 07:40 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 4 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

С каждым днем карантина вопрос времяпровождения становится все более острым.

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Но не беспокойтесь, мы уже знаем, чем вы сможете заняться сегодня вечером. Наша подборка интересных фильмов для зрителей разных возрастов не оставит скуке шансов.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 4 апреля.  

Планета Ка-Пэкс

  • Германия, США, фантастика, драма, 2001
  • Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 8.0
  • TV1000, 4 апреля 14:00

В психиатрическую клинику поступает пациент по имени Прот, утверждающий, что он прибыл с планеты под названием Ка-Пэкс. Мужчина вовсе не похож на сумасшедшего. Он умен, вежлив и эрудирован. А вдруг он и правда пришелец? 

153-е место в списке «250 лучших фильмов по версии посетителей сайта КиноПоиск». 

Резня

  • Германия, Франция, Испания, Польша, драма, комедия, 2011
  • Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.4
  • TV1000, 4 апреля 16:10

Двое мальчишек подрались на школьном дворе. Их родители решают встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Попытка разрешить конфликт перерастает в выплеск негативных эмоций, которые они хранили в себе слишком долго.

Фильм снят по популярной пьесе Ясмины Реза «Бог резни».

Три метра над уровнем неба

  • Испания, боевик, драма, мелодрама, 2010
  • Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.1
  • TV1000 World Kino, 4 апреля 19:00

Баби ― приличная девушка из богатой семьи. Аче — импульсивный хулиган, который не может жить без риска. И хотя они принадлежат к разным мирам, герои влюбляются друг в друга. Родители Баби против отношений дочери с Аче. Смогут ли влюбленные сохранить свои чувства и не дать социальному неравенству разлучить их?

Экранизация одноименного романа-бестселлера итальянского писателя Федерико Моччиа.

Голая правда

  • США, мелодрама, комедия, 2009
  • Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.6
  • ViP Comedy, 4 апреля 20:30

Эбби — успешный продюсер на телевидении и полный ноль в отношениях с мужчинами. Когда на позицию ведущего утреннего шоу берут хамоватого ловеласа по имени Майкл, героиня не может сдержать злость. Более того, этот нахал еще и советы по любовным делам ей раздает! Вскоре Эбби встречает мужчину своей мечты, поэтому в этот раз ей никак нельзя облажаться. И чтобы не отпугнуть потенциального ухажера, женщина принимает помощь от несносного Майкла. 

Незатейливая романтическая комедия для хорошего настроения.

Счастливого нового дня смерти

  • США, Япония, ужасы, фантастика, детектив, комедия, 2019
  • Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.2
  • ViP Premiere, 4 апреля 23:10

В прошлом году Три удалось вырваться из временной петли и обезвредить преследовавшего ее маньяка. С тех пор жизнь девушки наладилась, но ненадолго... Теперь ее друзья становятся целью маньяка и попадают не только во временную петлю, а еще и в параллельную реальность! Три придется изрядно попотеть, чтобы раскрыть личность убийцы в маске.

Молодежный комедийный хоррор, сиквел «Счастливого дня смерти».

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