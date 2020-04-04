Что смотреть по ТВ 4 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

С каждым днем карантина вопрос времяпровождения становится все более острым.

Но не беспокойтесь, мы уже знаем, чем вы сможете заняться сегодня вечером. Наша подборка интересных фильмов для зрителей разных возрастов не оставит скуке шансов.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 4 апреля.

Планета Ка-Пэкс

Германия, США, фантастика, драма, 2001

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 8.0

TV1000, 4 апреля 14:00

В психиатрическую клинику поступает пациент по имени Прот, утверждающий, что он прибыл с планеты под названием Ка-Пэкс. Мужчина вовсе не похож на сумасшедшего. Он умен, вежлив и эрудирован. А вдруг он и правда пришелец?

153-е место в списке «250 лучших фильмов по версии посетителей сайта КиноПоиск».

Резня

Германия, Франция, Испания, Польша, драма, комедия, 2011

Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.4

TV1000, 4 апреля 16:10

Двое мальчишек подрались на школьном дворе. Их родители решают встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Попытка разрешить конфликт перерастает в выплеск негативных эмоций, которые они хранили в себе слишком долго.

Фильм снят по популярной пьесе Ясмины Реза «Бог резни».

Три метра над уровнем неба

Испания, боевик, драма, мелодрама, 2010

Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.1

TV1000 World Kino, 4 апреля 19:00

Баби ― приличная девушка из богатой семьи. Аче — импульсивный хулиган, который не может жить без риска. И хотя они принадлежат к разным мирам, герои влюбляются друг в друга. Родители Баби против отношений дочери с Аче. Смогут ли влюбленные сохранить свои чувства и не дать социальному неравенству разлучить их?

Экранизация одноименного романа-бестселлера итальянского писателя Федерико Моччиа.

Голая правда

США, мелодрама, комедия, 2009

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.6

ViP Comedy, 4 апреля 20:30

Эбби — успешный продюсер на телевидении и полный ноль в отношениях с мужчинами. Когда на позицию ведущего утреннего шоу берут хамоватого ловеласа по имени Майкл, героиня не может сдержать злость. Более того, этот нахал еще и советы по любовным делам ей раздает! Вскоре Эбби встречает мужчину своей мечты, поэтому в этот раз ей никак нельзя облажаться. И чтобы не отпугнуть потенциального ухажера, женщина принимает помощь от несносного Майкла.

Незатейливая романтическая комедия для хорошего настроения.

Счастливого нового дня смерти

США, Япония, ужасы, фантастика, детектив, комедия, 2019

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.2

ViP Premiere, 4 апреля 23:10

В прошлом году Три удалось вырваться из временной петли и обезвредить преследовавшего ее маньяка. С тех пор жизнь девушки наладилась, но ненадолго... Теперь ее друзья становятся целью маньяка и попадают не только во временную петлю, а еще и в параллельную реальность! Три придется изрядно попотеть, чтобы раскрыть личность убийцы в маске.

Молодежный комедийный хоррор, сиквел «Счастливого дня смерти».