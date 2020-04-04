Что смотреть по ТВ 4 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
С каждым днем карантина вопрос времяпровождения становится все более острым.
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 4 апреля.
Планета Ка-Пэкс
- Германия, США, фантастика, драма, 2001
- Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 8.0
- TV1000, 4 апреля 14:00
В психиатрическую клинику поступает пациент по имени Прот, утверждающий, что он прибыл с планеты под названием Ка-Пэкс. Мужчина вовсе не похож на сумасшедшего. Он умен, вежлив и эрудирован. А вдруг он и правда пришелец?
153-е место в списке «250 лучших фильмов по версии посетителей сайта КиноПоиск».
Резня
- Германия, Франция, Испания, Польша, драма, комедия, 2011
- Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.4
- TV1000, 4 апреля 16:10
Двое мальчишек подрались на школьном дворе. Их родители решают встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Попытка разрешить конфликт перерастает в выплеск негативных эмоций, которые они хранили в себе слишком долго.
Фильм снят по популярной пьесе Ясмины Реза «Бог резни».
Три метра над уровнем неба
- Испания, боевик, драма, мелодрама, 2010
- Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.1
- TV1000 World Kino, 4 апреля 19:00
Баби ― приличная девушка из богатой семьи. Аче — импульсивный хулиган, который не может жить без риска. И хотя они принадлежат к разным мирам, герои влюбляются друг в друга. Родители Баби против отношений дочери с Аче. Смогут ли влюбленные сохранить свои чувства и не дать социальному неравенству разлучить их?
Экранизация одноименного романа-бестселлера итальянского писателя Федерико Моччиа.
Голая правда
- США, мелодрама, комедия, 2009
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.6
- ViP Comedy, 4 апреля 20:30
Эбби — успешный продюсер на телевидении и полный ноль в отношениях с мужчинами. Когда на позицию ведущего утреннего шоу берут хамоватого ловеласа по имени Майкл, героиня не может сдержать злость. Более того, этот нахал еще и советы по любовным делам ей раздает! Вскоре Эбби встречает мужчину своей мечты, поэтому в этот раз ей никак нельзя облажаться. И чтобы не отпугнуть потенциального ухажера, женщина принимает помощь от несносного Майкла.
Незатейливая романтическая комедия для хорошего настроения.
Счастливого нового дня смерти
- США, Япония, ужасы, фантастика, детектив, комедия, 2019
- Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.2
- ViP Premiere, 4 апреля 23:10
В прошлом году Три удалось вырваться из временной петли и обезвредить преследовавшего ее маньяка. С тех пор жизнь девушки наладилась, но ненадолго... Теперь ее друзья становятся целью маньяка и попадают не только во временную петлю, а еще и в параллельную реальность! Три придется изрядно попотеть, чтобы раскрыть личность убийцы в маске.
Молодежный комедийный хоррор, сиквел «Счастливого дня смерти».