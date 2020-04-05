Что смотреть по ТВ 5 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Чем сегодня заняться, как провести время, что посмотреть...
Матильда
- США, фэнтези, комедия, семейный, 1996
- Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.7
- TV1000, 5 апреля 18:20
Семилетняя Матильда — идеальный ребенок. Она добрая, умная и самостоятельная. Вот только родителям нет дела до жизни девочки. Когда Матильда попадает в школу, она открывает в себе сверхспособности. Теперь она не даст себя в обиду задирам и злым взрослым!
Добрый семейный фильм, снятый по одноименной книге Роальда Даля.
Тарзан. Легенда
- Великобритания, Канада, США, фэнтези, боевик, драма, мелодрама, приключения, 2016
- Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.2
- ViP Premiere, 5 апреля 18:20
Только Тарзан приспособился к лондонскому обществу, как королева Виктория поручает ему выяснить, что происходит в Конго. Герой объединяется с бывшим наемником по имени Джордж Вашингтон Уильямс, чтобы спасти места своего детства от жестокого военачальника, контролирующего большой алмазодобывающий рудник.
Фильм рассказывает о дальнейшей судьбе Тарзана после событий одноименного диснеевского мультфильма.
Фонтан
- США, Канада, фантастика, драма, 2006
- Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.5
- ViP Megahit, 5 апреля 20:00
Онколог Том Крео отчаянно пытается спасти свою больную раком жену Изабель. Он отправляется на поиски Древа Жизни, сок которого, по утверждению древних легенд, способен даровать вечную жизнь. В разных мирах и временных измерениях Том борется с всепоглощающей смертью, пренебрегая драгоценными последними часами общения с любимой.
Сказочно красивые кадры фильма были сделаны с помощью макросъемки химических реакций. Использование компьютерной графики было сведено к минимуму.
Капитан Филлипс
- США, боевик, драма, триллер, криминал, 2014
- Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.5
- TV1000, 5 апреля 20:10
Апрель 2009-го года. Сомалийские пираты захватили американский контейнеровоз недалеко от Омана. Капитан судна Ричард Филлипс пытается спасти свою команду ценой собственной жизни. Он предлагает себя в качестве заложника в обмен на свободу экипажа.
Основано на реальных событиях.
Тристан и Изольда
- Великобритания, США, Германия, Чехия, боевик, драма, мелодрама, 2005
- Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.3
- TV1000, 5 апреля 22:40
Принцесса Изольда находит израненного рыцаря Тристана и тайно выхаживает его. Между ними завязываются романтические отношения. Влюбленным не суждено быть вместе, ведь Изольда обещана другому...
Экранизация средневековой романтической легенды о запретной любви.