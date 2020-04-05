Что смотреть по ТВ 5 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 5 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Чем сегодня заняться, как провести время, что посмотреть...

Матильда

Если задаете себе эти вопросы на карантине, обязательно дочитайте материал до конца. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список увлекательных теленовелл, которые вы можете посмотреть 5 апреля.

США, фэнтези, комедия, семейный, 1996

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 7.7

TV1000, 5 апреля 18:20

Семилетняя Матильда — идеальный ребенок. Она добрая, умная и самостоятельная. Вот только родителям нет дела до жизни девочки. Когда Матильда попадает в школу, она открывает в себе сверхспособности. Теперь она не даст себя в обиду задирам и злым взрослым!

Добрый семейный фильм, снятый по одноименной книге Роальда Даля.

Тарзан. Легенда

Великобритания, Канада, США, фэнтези, боевик, драма, мелодрама, приключения, 2016

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.2

ViP Premiere, 5 апреля 18:20

Только Тарзан приспособился к лондонскому обществу, как королева Виктория поручает ему выяснить, что происходит в Конго. Герой объединяется с бывшим наемником по имени Джордж Вашингтон Уильямс, чтобы спасти места своего детства от жестокого военачальника, контролирующего большой алмазодобывающий рудник.

Фильм рассказывает о дальнейшей судьбе Тарзана после событий одноименного диснеевского мультфильма.

Фонтан

США, Канада, фантастика, драма, 2006

Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.5

ViP Megahit, 5 апреля 20:00

Онколог Том Крео отчаянно пытается спасти свою больную раком жену Изабель. Он отправляется на поиски Древа Жизни, сок которого, по утверждению древних легенд, способен даровать вечную жизнь. В разных мирах и временных измерениях Том борется с всепоглощающей смертью, пренебрегая драгоценными последними часами общения с любимой.

Сказочно красивые кадры фильма были сделаны с помощью макросъемки химических реакций. Использование компьютерной графики было сведено к минимуму.

Капитан Филлипс

США, боевик, драма, триллер, криминал, 2014

Рейтинг: IMDb 7.8, КиноПоиск 7.5

TV1000, 5 апреля 20:10

Апрель 2009-го года. Сомалийские пираты захватили американский контейнеровоз недалеко от Омана. Капитан судна Ричард Филлипс пытается спасти свою команду ценой собственной жизни. Он предлагает себя в качестве заложника в обмен на свободу экипажа.

Основано на реальных событиях.

Тристан и Изольда

Великобритания, США, Германия, Чехия, боевик, драма, мелодрама, 2005

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.3

TV1000, 5 апреля 22:40

Принцесса Изольда находит израненного рыцаря Тристана и тайно выхаживает его. Между ними завязываются романтические отношения. Влюбленным не суждено быть вместе, ведь Изольда обещана другому...

Экранизация средневековой романтической легенды о запретной любви.