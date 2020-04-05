Дочки: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 05.04.2020)

5 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма Дочки.

Это история о девушке, которая, оказавшись в сложной жизненной ситуации, была вынуждена отказаться от новорожденной дочери.

После того, как юную Ирину бросил парень, она решила оставить дочь в роддоме. По настоянию матери она уехала за границу, там вышла замуж и жила почти 18 лет. Но мысли о том, что где-то у нее есть ребенок, так и не покинули женщину. Она решает вернуться домой и разыскать свою дочь. Вот только это оказалось совсем не просто…

1,2,3,4 серия фильма Дочки доступна для онлайн просмотра ЗДЕСЬ.