Что смотреть по ТВ 8 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 8 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Не знаете, чем занять себя на карантине?

Среди возможностей — почитать книгу, сделать генеральную уборку или просто посмотреть телевизор. Как вам последний вариант?

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 8 апреля по ТВ.

Код Да Винчи

США, Мальта, Франция, Великобритания, триллер, детектив, 2006

Рейтинг: IMDb 6.6, Кинопоиск 7.3

TV1000, 8 апреля 14:55

Известный профессор в области символики Роберт Лэнгдон оказывается вовлеченным в интригу, которой уже более 2000 лет. Герой должен разгадать хитрые головоломки, чтобы раскрыть убийство, в котором его ошибочно обвиняют.

Экранизация одноименного романа-бестселлера Дэна Брауна.

Сезон побед

США, спорт, комедия, 2009

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.7

ViP Comedy, 8 апреля 16:05

Когда-то Билл был подающим надежды баскетболистом, но, увы, его карьера в спорте не состоялась. Сейчас же он разведен, плохо ладит с дочерью-подростком и работает в закусочной посудомойщиком. Неожиданно герою поступает предложение от старого приятеля, занимающего должность директора школы. Он предлагает Биллу поработать тренером женской команды по баскетболу. Так у неудачника появляется возможность реализовать свои таланты и начать жизнь с чистого листа.

Добрая, позитивная спортивная комедия, которая учит тому, что никогда не поздно вернуться к любимому делу.

Коко Шанель и Игорь Стравинский

Франция, Япония, Швейцария, драма, мелодрама, музыка, 2009

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.7

TV1000 World Kino, 8 апреля 19:00

Она — успешная кутюрье, оплакивающая гибель любимого мужчины. Он — талантливый композитор в изгнании с женой и четырьмя детьми. Между ними зарождается взаимная страсть. Тайный роман наполняет любовников вдохновением: Коко Шанель создает легендарный парфюм Chanel No. 5, а Стравинский начинает писать сочинения в новом, непривычном для него стиле.

Фильм снят по роману «Коко и Игорь» Криса Гринхала.

Борьба с моей семьей

Великобритания, США, биография, спорт, драма, комедия, 2019

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 6.5

ViP Premiere, 8 апреля 19:15

Бывший рестлер зарабатывает на жизнь, устраивая шоу с участием членов своей семьи в разных уголках Великобритании. Однако его дети хотят большего, их мечта — вступить в Международную федерацию рестлинга! К счастью, в их богом забытый город приезжает отборщик WWE.

Основано на реальной истории.

Параллельные миры

Канада, Франция, фэнтези, мелодрама, 2011

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.4

TV1000, 8 апреля 22:00

Иден — девушка из обеспеченной семьи верхнего мира. Адам — обычный парень из нижнего. Они полюбили друг друга, несмотря на то, что принадлежат к двум разным мирам. Против их союза не только общество, но и сама гравитация родных планет. Однако для настоящей любви не существует непреодолимых преград.

Красивая фантастическая мелодрама о запретной любви.