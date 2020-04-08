Что смотреть по ТВ 9 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 9 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Уже пересмотрели во время карантина все возможные сериалы?

Мустанг

Мы поможем вам с организацией досуга на сегодняшний вечер. Включайте телевизор, а редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 подскажет список теленовелл, которые можно посмотреть 9 апреля по ТВ.

Турция, Франция, Германия, Катар, драма, 2015

Рейтинг: IMDb 7.6, КиноПоиск 7.1

TV1000 World Kino, 9 апреля 17:45

В маленькой турецкой деревне пятеро сестер возвращаются домой со школы, невинно дурачась с мальчишками. Консервативные дядя и бабушка считают вызывающим и непристойным такое поведение. Возмущенные опекуны превращают жизнь сестер в ад: их насильно закрывают в доме и начинают готовить к принудительным свадьбам. Однако сестры не готовы расстаться со свободой в угоду жестоким традициям родного края.

Номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Влюбленный Шекспир

США, драма, комедия, мелодрама, 1998

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.5

ViP Megahit, 9 апреля 18:00

Юного Уильяма Шекспира покинула муза. Хозяин театра требует от него закончить пьесу как можно скорее, но творческий кризис не дает юному драматургу и шанса. Шекспир из кожи вон лезет, чтобы обрести вдохновение, и находит его в лице прекрасной Виолы. Герои влюбляются друг в друга, но вот незадача — девушка обручена с влиятельным дворянином. Есть ли шанс у их запретной любви?

Лента получила семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм и сценарий.

Питер Пэн

Великобритания, США, Австралия, фэнтези, мелодрама, приключения, семейный, 2003

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.4

TV1000, 9 апреля 18:10

Питер Пэн — невзрослеющий мальчик из волшебной страны Нетландии. Однажды он прилетает в Лондон и находит новых друзей — Уэнди, Джона и Майкла Дарлингов. Питер Пэн забирает их с собой в Нетландию, где ребят ждет веселое, но опасное приключение.

Экранизация классической сказки Джеймса Барри.

Расплата

США, боевик, триллер, драма, криминал, 2016

Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.4

ViP Premiere, 9 апреля 19:00

Математический гений Кристиан Вульф работает аудитором, занимаясь черной бухгалтерией для криминальных организаций. Однажды герой замечает, что за ним ведут слежку агенты по борьбе с финансовыми преступлениями. Кристиан находит законопослушного клиента, чтобы отвернуть от себя подозрения. Но стоит бухгалтеру взяться за аудит новой компании, как в деле начинают появляться жертвы.

Остросюжетный триллер с неожиданным финалом.

Соммерсби

Франция, США, драма, мелодрама, детектив, 1993

Рейтинг: IMDb 6.2, КиноПоиск 7.5

TV1000, 9 апреля 22:45

После окончания Гражданской войны Джек Соммерсби, который числился погибшим, возвращается в родной городок. Местные жители радостно встречают мужчину, вот только его жена, ребенок и даже собака относятся к нему холодно. Джек налаживает отношения с семьей и упорно трудится на ферме. Казалось бы, все идеально. Вот только у жены появляются подозрения, что с войны вернулся вовсе не ее муж, а совершенно чужой человек.

Сюжет фильма основан на описании реальной истории, произошедшей во Франции в XVI столетии.