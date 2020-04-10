Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ТОП-5 самых необычных занятий в Канаде

Антон Птушкин в Канаде покажет миграцию косаток через Тихий океан и отправится искать канадского гризли.

В новой серии программы « Большие выпуски с Антоном Птушкиным », которая выйдет уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1», известный путешественник расскажет зрителям об одной из самых больших и красивых стран -

Антон Птушкин путешествует по миру сам - без режиссеров, сценаристов, операторов и продюсеров. Он снимает на своем пути все, что попадает в объектив его камеры - как популярные туристические достопримечательности, так и малоизведанные места, общается с сотнями интересных людей и показывает, как живут украинцы в разных странах. А в конце делится собственными выводами о своих путешествиях.

В новом большом выпуске из Канады Антон Птушкин пролетит огромную страну с Запада на Восток, заехав по пути в одни из самых известных канадских городов - Торонто и Ванкувер. Побывает на Ниагарском водопаде и в самых красивых Национальных парках, чтобы показать, как в одном месте можно насладиться нереальными видами на горы, реки, водопады и кристально чистые голубые озера.

ТОП-5 самых необычных занятий в Канаде в «Больших выпусках с Антоном Птушкиным»

Посмотреть на миграцию косаток

Одно из самых захватывающих и необычных занятий в Канаде - наблюдение за косатками. Недалеко от побережья Ванкувера проходит миграционный путь этих гигантских млекопитающих, которые переплывают через просторы Тихого океана. Антон Птушкин поедет в одну из бухт Ванкувера и поймает впечатляющие кадры, как мимо лодки проплывает группа невообразимых размеров косаток, выныривая и выбрасывая фонтаны воды в бескрайний океан.

Полетать на гидросамолете над Ванкувером

В Ванкувере для смелых путешественников найдется еще одно забавное приключение - полет на гидросамолете. В городе работает одна из самых крупных в мире авиакомпаний, работающая на гидропланах. Она располагает флотом из 40 гидросамолетов и ежегодно перевозит полмиллиона пассажиров. При том на гидросамолете из Ванкувера можно полететь даже в Америку, а можно просто отправиться в прогулочный рейс, посмотрев с высоты на захватывающие виды большого мегаполиса и необъятных водных просторов залива.

Отправиться в 7-дневный «круиз» на элитном поезде

В Канаде Антон Птушкин расскажет зрителям об одном очень необычном элитном поезде, который называется Рокки Маунаниер. Поездка на нем больше похожа на туристический круиз. Пассажиры покупают достаточно дорогие билеты на поезд и неделю путешествуют из Калгари в Ванкувер, проходя через самые красивые природные уголки страны. Сервис в такой поездке на высшем уровне - людей из поезда встречают красные дорожки, тропы и автобусы, которые на каждую ночь отвозят их в гостиницы.

Взобраться на ледник Атабаска

Часть огромной территории Канады покрыта ледниками, на один из которых и попробует взобраться Антон Птушкин. В районе города Джаспера находится ледник Атабаска, побывать на котором предлагают и туристам. А заехать на сам ледник можно на большой машине - айс эксплорере. На вершине Антон покажет удивительный ландшафт, сформированный ледником за миллионы лет, а также попробует пройтись по мосту, возвышающимся на высоте 280 метров над ущельем.

Встретить дикого гризли

Многие слышали о том, что Канада - это страна медведей. И это абсолютная правда, ведь здесь легко можно встретить дикое животное в его обычной среде обитания. Например, во многих парках и лесах в местах для пикников на столах даже прикручены памятки «Как вести себя в случаи встречи с медведем». Антон Птушкин попытается проверить, легко ли действительно встретить медведя в Канаде, и отправится на поиски знаменитого канадского гризли.

Повезет ли Антону в фотоохоте на медведей, а также какие необычные приключения еще найдет путешественник в Канаде - смотрите в новом выпуске тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1».