Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ТОП-5 самых необычных занятий в Канаде
Антон Птушкин в Канаде покажет миграцию косаток через Тихий океан и отправится искать канадского гризли.
Антон Птушкин путешествует по миру сам - без режиссеров, сценаристов, операторов и продюсеров. Он снимает на своем пути все, что попадает в объектив его камеры - как популярные туристические достопримечательности, так и малоизведанные места, общается с сотнями интересных людей и показывает, как живут украинцы в разных странах. А в конце делится собственными выводами о своих путешествиях.
В новом большом выпуске из Канады Антон Птушкин пролетит огромную страну с Запада на Восток, заехав по пути в одни из самых известных канадских городов - Торонто и Ванкувер. Побывает на Ниагарском водопаде и в самых красивых Национальных парках, чтобы показать, как в одном месте можно насладиться нереальными видами на горы, реки, водопады и кристально чистые голубые озера.
ТОП-5 самых необычных занятий в Канаде в «Больших выпусках с Антоном Птушкиным»
Посмотреть на миграцию косаток
Одно из самых захватывающих и необычных занятий в Канаде - наблюдение за косатками. Недалеко от побережья Ванкувера проходит миграционный путь этих гигантских млекопитающих, которые переплывают через просторы Тихого океана. Антон Птушкин поедет в одну из бухт Ванкувера и поймает впечатляющие кадры, как мимо лодки проплывает группа невообразимых размеров косаток, выныривая и выбрасывая фонтаны воды в бескрайний океан.
Полетать на гидросамолете над Ванкувером
В Ванкувере для смелых путешественников найдется еще одно забавное приключение - полет на гидросамолете. В городе работает одна из самых крупных в мире авиакомпаний, работающая на гидропланах. Она располагает флотом из 40 гидросамолетов и ежегодно перевозит полмиллиона пассажиров. При том на гидросамолете из Ванкувера можно полететь даже в Америку, а можно просто отправиться в прогулочный рейс, посмотрев с высоты на захватывающие виды большого мегаполиса и необъятных водных просторов залива.
Отправиться в 7-дневный «круиз» на элитном поезде
В Канаде Антон Птушкин расскажет зрителям об одном очень необычном элитном поезде, который называется Рокки Маунаниер. Поездка на нем больше похожа на туристический круиз. Пассажиры покупают достаточно дорогие билеты на поезд и неделю путешествуют из Калгари в Ванкувер, проходя через самые красивые природные уголки страны. Сервис в такой поездке на высшем уровне - людей из поезда встречают красные дорожки, тропы и автобусы, которые на каждую ночь отвозят их в гостиницы.
Взобраться на ледник Атабаска
Часть огромной территории Канады покрыта ледниками, на один из которых и попробует взобраться Антон Птушкин. В районе города Джаспера находится ледник Атабаска, побывать на котором предлагают и туристам. А заехать на сам ледник можно на большой машине - айс эксплорере. На вершине Антон покажет удивительный ландшафт, сформированный ледником за миллионы лет, а также попробует пройтись по мосту, возвышающимся на высоте 280 метров над ущельем.
Встретить дикого гризли
Повезет ли Антону в фотоохоте на медведей, а также какие необычные приключения еще найдет путешественник в Канаде - смотрите в новом выпуске тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1».