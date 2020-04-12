Что смотреть по ТВ 12 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 12 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Для организации хорошего вечера во время карантина вам понадобятся только... телевизор, диван и наша подборка интересного контента.

Марли и я

Усаживайтесь поудобнее! Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 12 апреля.

США, драма, комедия, 2008

Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.7

ViP Premiere, 12 апреля 18:10

Молодожены Джон и Дженни решают начать жизнь с чистого листа: они переезжают в другой город, устраиваются на новую работу и планируют завести ребенка. По совету друзей супруги покупают щенка, чтобы проверить свою готовность стать родителями. Кто ж знал, что они выберут самую непослушную в мире собаку!

Трогательная комедия, основанная на реальной истории.

Падение Олимпа

США, боевик, триллер, 2013

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.3

TV1000 Action, 12 апреля 19:05

Президент США становится заложником террористов в собственном доме. Единственный шанс на спасение — бывший сотрудник Секретной службы, которому удалось пережить нападение преступной группировки и проскользнуть в захваченное здание незамеченным.

Зрелищный боевик с незамысловатым сюжетом и отличным актерским составом.

Цель номер один

США, драма, триллер, история, военный, 2012

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 6.7

TV1000 World Kino, 12 апреля 22:20

Еще будучи подростком, Майя была завербована в секретную организацию, которая занималась расследованием событий 9/11. Многие годы она была одержимой поимкой Усамы бен Ладена. И вот спустя 10 лет Майя как никогда близка к своей цели.

Премия «Оскар» за лучший монтаж звука.

Любовь и другие лекарства

США, драма, мелодрама, комедия, 2010

Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 6.8

TV1000, 12 апреля 21:55

Потеряв работу в магазине бытовой техники, Джейми решает попытать счастье в фармацевтическом бизнесе. Пройдя специализированные курсы, он становится агентом по продаже виагры. Однажды на врачебном приеме Джейми знакомится с очаровательной Мэгги. Она хочет вылечить депрессию, вызванную неизлечимым недугом. Герои заводят несерьезную интрижку и вскоре начинают встречаться. Джейми хочет вылечить страдающую Мэгги, однако от ее болезни нет лекарства...

Трогательная мелодрама с отличной химией главных персонажей, хорошим юмором и нетривиальным, цепляющим сюжетом.

К звездам

США, Китай, Бразилия, фантастика, триллер, драма, детектив, приключения, 2019

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.4

ViP Premiere, 12 апреля 22:10

В недалеком будущем Земле и другим планетам грозит опасность из-за мощных энергетических бурь, охвативших всю Галактику. Астронавт Рой Макбрайд отправляется в космическую экспедицию по стопам отца, который 30 лет назад улетел на поиски внеземной цивилизации и пропал где-то в районе Нептуна. Именно оттуда исходит губительный для всего живого поток неизвестной энергии. Рою предстоит выйти на связь с исчезнувшим отцом, чтобы спасти человечество от вымирания.

Сильная психологическая драма, поданная под соусом научно-фантастического триллера.