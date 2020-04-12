Что смотреть по ТВ 12 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Для организации хорошего вечера во время карантина вам понадобятся только... телевизор, диван и наша подборка интересного контента.
Марли и я
- США, драма, комедия, 2008
- Рейтинг: IMDb 7.1, КиноПоиск 7.7
- ViP Premiere, 12 апреля 18:10
Молодожены Джон и Дженни решают начать жизнь с чистого листа: они переезжают в другой город, устраиваются на новую работу и планируют завести ребенка. По совету друзей супруги покупают щенка, чтобы проверить свою готовность стать родителями. Кто ж знал, что они выберут самую непослушную в мире собаку!
Трогательная комедия, основанная на реальной истории.
Падение Олимпа
- США, боевик, триллер, 2013
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.3
- TV1000 Action, 12 апреля 19:05
Президент США становится заложником террористов в собственном доме. Единственный шанс на спасение — бывший сотрудник Секретной службы, которому удалось пережить нападение преступной группировки и проскользнуть в захваченное здание незамеченным.
Зрелищный боевик с незамысловатым сюжетом и отличным актерским составом.
Цель номер один
- США, драма, триллер, история, военный, 2012
- Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 6.7
- TV1000 World Kino, 12 апреля 22:20
Премия «Оскар» за лучший монтаж звука.
Любовь и другие лекарства
- США, драма, мелодрама, комедия, 2010
- Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 6.8
- TV1000, 12 апреля 21:55
Потеряв работу в магазине бытовой техники, Джейми решает попытать счастье в фармацевтическом бизнесе. Пройдя специализированные курсы, он становится агентом по продаже виагры. Однажды на врачебном приеме Джейми знакомится с очаровательной Мэгги. Она хочет вылечить депрессию, вызванную неизлечимым недугом. Герои заводят несерьезную интрижку и вскоре начинают встречаться. Джейми хочет вылечить страдающую Мэгги, однако от ее болезни нет лекарства...
Трогательная мелодрама с отличной химией главных персонажей, хорошим юмором и нетривиальным, цепляющим сюжетом.
К звездам
- США, Китай, Бразилия, фантастика, триллер, драма, детектив, приключения, 2019
- Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.4
- ViP Premiere, 12 апреля 22:10
Сильная психологическая драма, поданная под соусом научно-фантастического триллера.