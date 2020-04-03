Что смотреть по ТВ 3 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 3 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Самоусовершенствование, спорт и развлечения - лучший способ провести карантин с пользой и удовольствием.

Крысиные Бега

С последним пунктом мы вам поможем: редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 3 апреля.

США, Канада, комедия, приключения, 2001

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 7.2

TV1000, 3 апреля 14:15

Владелец казино устроил тотализатор для своих богатых клиентов. Шесть команд, состоящих из обычных людей, участвуют в забеге длиной в семьсот километров. Первый, кто доберется из Лас-Вегаса до Силвер-Сити, получит два миллиона долларов.

Легкая авантюрная комедия для отличного настроения.

Нет

Чили, Франция, Мексика, США, драма, 2012

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 6.8

TV1000 World Kino, 3 апреля 15:25

Чили, 1988 год. Назначена дата референдума о повторном сроке правления диктатора Аугусто Пиночета. 15 минут ночного эфира — именно столько времени у оппозиции для объяснения населению, почему нужно проголосовать против. Разработку агитационной кампании поручают талантливому рекламщику Рене Савейду с нестандартным мышлением.

Номинация на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Разлом Сан-Андреас

США, боевик, триллер, драма, приключения, 2015

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 6.2

ViP Premiere, 3 апреля 21:00

Калифорнию всколыхнуло мощное землетрясение, в результате которого в земле образовалась огромная трещина. Опытный спасатель Рэй пытается добраться до своей дочери, чтобы вытащить ее из-под завалов обрушившегося здания. Тем времен подземные толчки продолжают разрушать целые мегаполисы.

Большинство опасных трюков актеры исполняли самостоятельно.

Том на ферме

Франция, Канада, драма, триллер, детектив, 2013

Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 6.7

TV1000 World Kino, 3 апреля 21:00

Том приезжает в деревню на похороны своего возлюбленного Гийома. Знакомство с семьей покойного оборачивается для него настоящей пыткой.

Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 81%.

Гнев

США, Великобритания, Мексика, Швейцария, боевик, триллер, драма, криминал, 2004

Рейтинг: IMDb 7.7, КиноПоиск 7.9

ViP Megahit, 3 апреля 21:30

В Мехико начали массово пропадать люди. Бизнесмен нанимает бывшего спецназовца Джона Кризи в качестве телохранителя его 9-летней дочери Питы. Джон находится в тяжелом эмоциональном состоянии, однако совместное времяпрепровождение со смышленой не по годам девочкой помогает ему вновь обрести интерес к жизни. Все рушится, когда Питу похищает банда головорезов.

Фильм снят по мотивам романа А. Дж. Квиннелла «До белого каления».