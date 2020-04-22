Что смотреть по ТВ 22 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 22 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

С каждым днем карантина нам все сложнее выбирать себе фильмы для вечернего просмотра.

Надеемся, наша подборка будет кстати и вы найдете себе что-то новенькое.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 22 апреля.

Разрушители

Великобритания, драма, 2011

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 7.0

TV1000 World Kino, 22 апреля 16:20

Дон и Дэвид — молодая семья. В их отношениях царит гармония и взаимопонимание. Семейную идиллию разрушает неожиданный приезд Ника, младшего брата Дэвида. Узнав шокирующие подробности прошлого своего мужа, Дон начинает сомневаться, что у них есть шанс на счастливую жизнь.

Глубокая психологическая драма для тех, кто любит подумать.

Принцесса-невеста

США, фэнтези, мелодрама, приключения, семейный, 1987

Рейтинг: IMDb 8.1, КиноПоиск 7.2

TV1000, 22 апреля 20:10

В небольшой деревне вымышленного королевства живет прекрасная девушка по имени Лютик. Она любит кататься верхом и донимать молодого фермера Уэстли своими поручениями. Юноша беспрекословно делает все, о чем его просит Лютик. Со временем героиня начинает осознавать, что Уэстли влюблен в нее. И она отвечает ему взаимностью.

Уэстли отправляется в дальнее путешествие, чтобы заработать деньги на их свадьбу. Вскоре Лютик узнает, что ее жених погиб. Девушка поклялась, что никогда и никого больше не полюбит. Проходит пять лет. Лютик соглашается выйти замуж за принца. Однако накануне свадьбы невесту похищают трое бандитов.

Фильм снят по мотивам одноименного романа американского писателя Уильяма Голдмана.

Валериан и город тысячи планет

Франция, Китай, фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 2017

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.7

ViP Premiere, 22 апреля 21:00

2700 год. Космическим спецагентам Валериану и Лорелин поручают срочную миссию — установить порядок на территории аномальной зоны. И чем ближе они к завершению задания, тем больше сомневаются в его правильности и гуманности.

Захватывающее фэнтези с яркой, красивой картинкой и интригующим сюжетом.

Дикая штучка

Великобритания, Франция, боевик, комедия, криминал, 2009

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 6.9

ViP Comedy, 22 апреля 22:10

Одинокий киллер средних лет Виктор Мэйнард отправляется на очередное задание. Однако вместо того, чтобы убить свою жертву, он неожиданно спасает ей жизнь. Теперь репутация потомственного киллера висит на волоске из-за очаровательной аферистки, пленившей его сердце.

Незатейливая криминальная комедия для любителей черного английского юмора.

Братья Гримм

США, Чехия, Великобритания, фэнтези, боевик, триллер, комедия, приключения, 2005

Рейтинг: IMDb 6.0, КиноПоиск 7.0

TV1000, 22 апреля 23:40

Братья Уилл и Джейк Гримм путешествуют по стране, промышляя весьма изобретательным мошенничеством: они убеждают местных жителей, что в их поселении завелась нечисть, после чего предлагают изгнать ее за приличный гонорар. Роль ведьм, троллей и прочих тварей играют верные помощники аферистов. Истории о «подвигах» братьев дошли до французского генерала, обеспокоенного судьбой одной деревни. Он поручает Уиллу и Джейку разгадать причину мистических исчезновений молодых девушек в Марбургском лесу. В ходе расследования герои обнаруживают, что магия и чудовища — это вовсе не вымысел. Уиллу и Джейку предстоит разобраться, как бороться с настоящей нечистью, ведь в случае провала их казнят...

Приключенческий сказочный фэнтези-триллер с элементами чёрного юмора, режиссёра Терри Гиллиама по сценарию Эрена Крюгера.