Предвзятое отношение: Бумбокс - ДШ стал саундтреком нового сериала СТБ

29 апреля 2020 09:30 Александр Кива
Предвзятое отношение: Бумбокс - ДШ стал саундтреком нового сериала СТБ
Предвзятое отношение: Бумбокс - ДШ стал саундтреком нового сериала СТБ

4 мая в эфире СТБ состоится премьера нового сериала «Предвзятое отношение». Детективная драма будет идти в слоте СТБ-сериал в 20:15.

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По сюжету, Наталья Горенко тяжело переживает разрыв отношений со своим сыном Ильей, который не общается с ней 7 лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж, судмедэксперт Степан Феофанов. Выйдя на свободу, Илья избегает родителей. Но однажды в морг поступает тело со следами насильственной смерти, в котором Степан узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.

Как рассказывает автор проекта, изначально серьезный сценарий обрел еще более глубокий смысл на площадке. Актеры прониклись темой коррупции и депутатской безнаказанности, которая поднимается в сериале, и по-настоящему пропустили свои роли сквозь себя. Поэтому важно было найти трек, который бы максимально отражал и суть проекта, и социальные настроения, которые уже много лет присутствуют в нашей повседневности.

Главной композицией сериала стала песня Бумбокс «ДШ».

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Главную роль исполнила Ольга Радчук, роль ее бывшего мужа – Сергей Фролов. Также в фильме сыграли Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и другие.

Смотрите сериал «Предвзятое отношение» с понедельника по четверг в 20:15 на канале СТБ.

 

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