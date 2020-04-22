Предвзятое отношение: на СТБ – премьера нового сериала

22 апреля 2020 12:00 Александр Кива
Предвзятое отношение: на СТБ – премьера нового сериала
Предвзятое отношение: на СТБ – премьера нового сериала

4 мая на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийного проекта «Предвзятое отношение», автором которого выступила известная сценаристка Татьяна Гнедаш.

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«Предвзятое отношение» - это детективная драма. Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь – работает в патрульной полиции, и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление.

По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный её «излишней принципиальностью». Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, а те, в свою очередь, годами не общаются друг с другом. Но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.

«Поиск нового героя - ключевой вопрос сегодня. Кто он, кем должен быть? Примером для подражания или беспощадным зеркалом? Я задаюсь этим вопросом давно и настойчиво. Сериал "Предвзятое отношение"- одна из попыток найти ответ.  Главную героиню детективной драмы зовут Наталья Горенко, и она из тех людей, благодаря которым ещё жива надежда на нормальную жизнь в нашей стране. Человек - личность, принцип, ориентир и, при этом, совершенно лишенный пафосного лицемерия. Думаю, сейчас самое время для таких персонажей. Уверена, что зрители оценят историю и мы получим бурную реакцию. Готовы ко всему, но, нам не привыкать», - говорит автор проекта Татьяна Гнедаш.

Главную роль исполнила Ольга Радчук, роль ее бывшего мужа – Сергей Фролов. Также в фильме сыграли Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Глеб Михайличенко, Константин Данилюк и другие.

«Предвзятое отношение» выйдет сразу после «Акушерки» и будет идти в слоте СТБ-сериал (понедельник-четверг в 20:15).

Напомним,

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