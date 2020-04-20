От продюсера Акушерки: на СТБ состоится показ сериала Анна Герман

20 апреля 2020 16:40 Александр Кива
От продюсера Акушерки: на СТБ состоится показ сериала Анна Герман
От продюсера Акушерки: на СТБ состоится показ сериала Анна Герман

20 апреля в 22:40 на телеканале СТБ состоится показ сериала «Анна Герман».

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Главную роль исполнила польская актриса Йоанна Моро. Это история о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке.

После того, как певица оказалась прикованной к больничной койке, 12 дней подряд восходящая звезда Анна Герман не приходила в сознание. В те дни ей пришлось снова пережить трагические события своего детства – арест отца, обвиненного в шпионаже, скитания их осиротелой семьи по Средней Азии, смерть маленького брата, войну и побег в Польшу… Первую любовь и первый успех…

Никто из врачей не верил, что она выживет. А если даже это случится, ей пророчили полную неподвижность до конца жизни. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…

В ролях: Йоанна Моро, Шимон Сендровский, Мария Порошина, Марат Башаров, Екатерина Васильева, Игорь Вилевский-Собчик, Константин Милованов и др.

Продюсер: Галина Балан-Тимкина, Владислав Ряшин, Дмитрий Оленич, Ядвига Дзюма.

Смотрите в 20:00 на телеканале СТБ премьеру медицинской драмы «Акушерка», а в 22:40 – сериал «Анна Герман».

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