Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ведущий покажет живописные просторы нетуристических Фарерских островов

Дома с газонами на крышах и виды, от которых захватывает дух - смотрите новое путешествие Антона Птушкина на Фарерские острова.

В это воскресенье, 3 мая, в 10.45 на канале “1+1” выходит заключительная серия “ Больших выпусков с Антоном Птушкиным ”. В новом выпуске тревел-документалист отправится в одиночное путешествие на живописные и малоизведанные туристами Фарерские острова.

Фарерские острова - небольшой архипелаг, который расположен в Атлантическом океане между Шотландией и Исландией. В состав архипелага входят 18 островов, которые соединены между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами.

Антон Птушкин впервые попадет в страну, в которой практически нет потока туристов. Но есть океан, горы, долины, зеленые луга, отвесные скалы, маленькие поселки во фьордах и нетронутая дикая природа, от которой захватывает дух.

ТОП-5 фактов о Фарерских островах в Больших выпусках с Антоном Птушкиным

Безлюдные просторы

Население Фарер составляет всего 50 тысяч человек. Самый большой город на острове - столица Торсхавн, где живет около 13 тысяч человек. То есть, четверть всех жителей. Вся остальная территория архипелага усеяна небольшими деревушка или одиночными домами, которые стоят просто посреди бескрайних зеленых просторов. Из-за этого остров кажется фактически безлюдным - без пробок на дорогах, очередей в супермаркетах и прохожих на улицах.

Живописные фьорды

Необыкновенный природный ландшафт острова создают многочисленные фьорды, над которыми возвышаются каменистые горы. Фьорды славятся своими невероятными пейзажами и великолепием природы. Они бывают абсолютно разной величины, и создают на острове маленькую гавань. Путешествуя Фарерами, Антон Птушкин заедет в несколько атмосферных деревушек, которые расположились среди фьорд, и покажет, как тут наслаждается спокойной и размеренной жизнью местное население.

Дома с травой вместе крыши

Хотя домов на Фарерах действительно немного, но даже они удачно вписываются в природный ландшафт местности. Отчасти благодаря тому, что фактически все постройки вместо традиционных материалов покрыты травой. Дома с травой вместо крыши - это визитная карточка Фарерских островов. Здесь даже магазины, будки и церкви выстилают газон на крышу. Например, крыша галереи современного искусства на Фарерах тоже покрыта травой.

Полноправные владельцы острова - овцы

На Фарерах овец живет в два раза больше, чем людей. И их здесь можно встретить абсолютно везде - на дороге, лугах, во дворах домов и на парковках. Эти полноправные владельцы острова весьма дружелюбны к людям - они могут спокойно подходить к прохожим, осматривать вещи и обнюхивать машины. А жители острова придумали, как использовать этих животных самые необычным образом: именно овцы на Фарерах “стригут” крыши из травы.

Острова без деревьев

На Фарерских островах вообще нет деревьев. Все из-за специфической местной флоры. Многими веками сюда поставляли древесину из других стран, поэтому деревянный дом на острове считался признаком богатства.

Наслаждайтесь нетронутой природой и спокойствием безлюдных Фарерских островов в новом “Большой выпуске с Антоном Птушкиным” - уже в это воскресенье в 10.45 на канале “1+1”.