Назад в будущее: ТОП-5 интересных фактов про трилогию

ТОП-5 фактов про трилогию Назад в будущее

Легендарная трилогия “Назад в будущее” взрастила армию фанатов. А споры по поводу того, какая же часть увлекательнее, до сегодняшнего дня не угасают.

Однако есть несколько секретов и фактов о фильмах, которые знают не все зрители.

Машина времени

Фильм сделал бессмертным автомобиль DeLorean DMC-12, который стал машиной времени. Хотя изначально, перемещать путешественников должно было лазерное устройство, а позже сценаристы заменили его на холодильник. Однако исполнительный продюсер Стивен Спилберг попросил переписать эту часть, чтобы дети не следовали примеру, и не забирались в холодильник. Позже идею с холодильником зрители увидели в фильме “Индиана Джонс”.

Вторая и третья части фильма “Назад в будущее” снимались одновременно

Работа над двумя частями фильма шла параллельно. Однако премьеры двух частей состоялись с разницей в год.

Замена девушки Марти Макфлая

Во второй и третьей частях роль возлюбленной молодого путешественника Марти исполнили разные актрисы.

В конце второго фильма в машину села Клаудия Уэллс, а уже в третьем фильме вышла из нее Элизабет Шу.

Первое появление Фродо

Вторая часть фильма «Назад в будущее» стала актерским дебютом для Элайджи Вуда, которого позже весь мир узнает по роли Фродо из “Властелина колец”. Элайджа исполнил роль маленького мальчика из 2015 года у винтажного игрового автомата.

Предсказания

Во второй части фильма “Назад в будущее” сценаристы предсказали кое-что из технического прогресса.

Например, в 80-х годах видеосвязь была на уровне фантастики, однако сейчас мы ни дня не представляем без такого формата общения.

Также в фильме показали управление жестами в играх, самошнурующиеся кроссовки, планшеты, дронов и 3D голограмму.

А чтобы рассмотреть больше пророчеств из легендарной трилогии, включайте вторую часть “Назад в будущее” уже в эту субботу (9.05) в 19:00 на телеканале ТЕТ.