Стосується кожного - эксклюзив: правда о страшной ночи в Кагарлыкском отделении полиции

8 июня 2020 14:20 Александр Кива
Стосується кожного - эксклюзив: правда о страшной ночи в Кагарлыкском отделении полиции
Стосується кожного - эксклюзив: правда о страшной ночи в Кагарлыкском отделении полиции

В понедельник, 8 июня, в эфире телеканала «Интер» – эксклюзив социального ток-шоу Касается каждого / Стосується кожного в выпуске «Пытки при исполнении».

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Речь пойдет о скандале, который уже две недели не утихает вокруг Кагарлыкского отделения полиции. 26-летняя Неля утверждает, что двое полицейских всю ночь издевались и насиловали ее, вынуждая сознаться в ограблении магазина. А потом пригрозили: скажет кому-то – убьют и ее, и ее семью. Позже стало известно, что молодая женщина – не единственная их жертва.

Неля очень тяжело переживает случившееся. В этот вечер она и ее родственники решились приехать в студию «Касается каждого», чтобы впервые открыто рассказать правду о том, что ей пришлось пережить. Обращение в программу для нее – весомый шанс, что дело не замнут, а виновные понесут наказание.

Почему Неля пошла в отделении полиции вечером? Были ли у нее до этого проблемы с законом? И были ли известны случаи издевательств над людьми со стороны полицейских этого отделения? Почему никто не пришел на помощь Неле, которая кричала и просила о помощи? При том, что в отделении было на тот момент, по ее словам, четверо полицейских. И что означает – расформирование отделения полиции в данной ситуации? Кто и как на самом деле должен быть наказан по закону за тот ужас, который пережила молодая женщина?

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«Даже сегодня, когда к этой истории приковано внимание всех СМИ, семья Нели не чувствует себя в безопасности, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Поэтому в нашей студии мы будем говорить о том, что произошло, как такое стало возможным и, самое главное, – что делать, когда те, кто должен тебя защищать, становятся по другую сторону закона».

Разобраться в ситуации помогут эксперты «Касается каждого»: криминолог Анна Маляр, экс-заместитель генпрокурора Украины Алексей Баганец, ведущий программы «Правда жизни» на телеканале НТН и адвокат Сергей Бурлаков, народный артист Украины Владимир Горянский.

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Что ответят Неле и ее семье представители обвиняемых? Получится ли двум сторонам этого громкого дела выйти на диалог? Не пропустите сегодня в 18:00 в ток-шоу «Касается каждого» на «Интере».

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