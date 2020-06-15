Контролер: Произвол "мусорного барона" в Житомирской области

Зрители будут шикориваны от того, что съемочная группа проекта Контролер нашла у бизнесмена на свалке под битыми унитазами,

В новом выпуске программы «Контролер», который покажут 16 июня в 23:20 на канале «Украина», ведущий Ярослав Куц вместе с командой проекта будет помогать жителям села Улашановка в Житомирской области остановить произвол местного бизнесмена, который загрязняет водоемы мусором со всей страны.

Жители села Улашановка вышли на трассу, чтобы остановить местного бизнесмена. Они заявляют - мужчина засыпает озера мусором. Из-за этого в селе не только ужасный запах, но и невозможно теперь пить воду из колодцев.

По словам людей, предприниматель за деньги принимает хлам со всей Украины. Люди даже сняли видео, как фуры со Львова свозили и высыпали в озера ночью сугробы чужого мусора. Местные признаются, что предприниматель угрожает людям. И никто не может на него повлиять уже 5 лет, потому что он якобы имеет авторитетные связи в районе, и в свое время работал сельским головой.

Команда проекта «Контролер» приехала к этому предпринимателю вместе с экоинспекцией. Зрители увидят, что съемочная группа нашла у бизнесмена на свалке под битыми унитазами, и как он повел себя, когда к нему пришло все село и приехала проверка из министерства.

«Цинизм. Продажа своего села ради наживы. Уничтожение пожарного водоема ради денег. Полное отклонение от реалий. Попытка наплевать на всех односельчан. «Слепота» местных чиновников в течение длительного времени. И это не весь перечень той дерзости, которое увидите в очередном выпуске программы «Контролер». И как всегда, алгоритмы решения проблем!», - рассказал ведущий Ярослав Куц.

«Контролер» - проект канала «Украина» о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе «Контролер» ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве - переложить ответственность на другого. Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь.

«Контролер» проверит ради истины!

Смотрите программу «Контролер» во вторник в 23:20 на канале «Украина»!