Контролер: Произвол "мусорного барона" в Житомирской области
Зрители будут шикориваны от того, что съемочная группа проекта Контролер нашла у бизнесмена на свалке под битыми унитазами,
Жители села Улашановка вышли на трассу, чтобы остановить местного бизнесмена. Они заявляют - мужчина засыпает озера мусором. Из-за этого в селе не только ужасный запах, но и невозможно теперь пить воду из колодцев.
По словам людей, предприниматель за деньги принимает хлам со всей Украины. Люди даже сняли видео, как фуры со Львова свозили и высыпали в озера ночью сугробы чужого мусора. Местные признаются, что предприниматель угрожает людям. И никто не может на него повлиять уже 5 лет, потому что он якобы имеет авторитетные связи в районе, и в свое время работал сельским головой.
Команда проекта «Контролер» приехала к этому предпринимателю вместе с экоинспекцией. Зрители увидят, что съемочная группа нашла у бизнесмена на свалке под битыми унитазами, и как он повел себя, когда к нему пришло все село и приехала проверка из министерства.
«Цинизм. Продажа своего села ради наживы. Уничтожение пожарного водоема ради денег. Полное отклонение от реалий. Попытка наплевать на всех односельчан. «Слепота» местных чиновников в течение длительного времени. И это не весь перечень той дерзости, которое увидите в очередном выпуске программы «Контролер». И как всегда, алгоритмы решения проблем!», - рассказал ведущий Ярослав Куц.
«Контролер» проверит ради истины!
Смотрите программу «Контролер» во вторник в 23:20 на канале «Украина»!