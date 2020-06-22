Мамочки: канал ТЕТ покажет комедийный сериал

22 июня 2020 12:30 Александр Кива
Мамочки: канал ТЕТ покажет комедийный сериал
На ТЕТ покажут комедийный сериал Мамочки

Уже 29 июня на ТЕТ покажут сериал “Мамочки”, чтобы телезрители улыбались еще чаще.

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Это сериал о трех лучших подругах, которые находятся на разных этапах своей жизни. 

Аня — новоиспеченная мать, у которой жизнь после рождения ребенка разделилась на “до” и “после”. 

Юля — мать троих детей. О материнстве и супружеской жизни она знает все.

Вика — одинокая девушка. Она живет для себя и наслаждается эмоциями первых свиданий и подарками от мужчин.

В основе комедии лежит история о том, как резко меняется жизни, когда на смену вечеринкам приходят подгузники.   Каждой девушке потребуется вся грация, чувство юмора и выдержка, чтобы справиться с собственными целями и жизненными обстоятельствами.   Пока Юля будет совмещать семью и карьеру журналиста, Вика активно ищет «своего мужчину». А Аня пытается принять новый образ жизни в качестве мамы. 

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Главные роли в сериале исполнили: Елена Николаева, Светлана Колпакова, Александра Булычева.

Смотрите “Мамочки”, правдивый комедийный сериал про женщин, уже 29 июня в 23:00 на телеканале ТЕТ.

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