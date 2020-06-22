Мамочки: канал ТЕТ покажет комедийный сериал
Уже 29 июня на ТЕТ покажут сериал “Мамочки”, чтобы телезрители улыбались еще чаще.
Аня — новоиспеченная мать, у которой жизнь после рождения ребенка разделилась на “до” и “после”.
Юля — мать троих детей. О материнстве и супружеской жизни она знает все.
Вика — одинокая девушка. Она живет для себя и наслаждается эмоциями первых свиданий и подарками от мужчин.
В основе комедии лежит история о том, как резко меняется жизни, когда на смену вечеринкам приходят подгузники. Каждой девушке потребуется вся грация, чувство юмора и выдержка, чтобы справиться с собственными целями и жизненными обстоятельствами. Пока Юля будет совмещать семью и карьеру журналиста, Вика активно ищет «своего мужчину». А Аня пытается принять новый образ жизни в качестве мамы.
Смотрите “Мамочки”, правдивый комедийный сериал про женщин, уже 29 июня в 23:00 на телеканале ТЕТ.