Мамочки: канал ТЕТ покажет комедийный сериал

Уже 29 июня на ТЕТ покажут сериал “Мамочки”, чтобы телезрители улыбались еще чаще.

Это сериал о трех лучших подругах, которые находятся на разных этапах своей жизни.

Аня — новоиспеченная мать, у которой жизнь после рождения ребенка разделилась на “до” и “после”.

Юля — мать троих детей. О материнстве и супружеской жизни она знает все.

Вика — одинокая девушка. Она живет для себя и наслаждается эмоциями первых свиданий и подарками от мужчин.

В основе комедии лежит история о том, как резко меняется жизни, когда на смену вечеринкам приходят подгузники. Каждой девушке потребуется вся грация, чувство юмора и выдержка, чтобы справиться с собственными целями и жизненными обстоятельствами. Пока Юля будет совмещать семью и карьеру журналиста, Вика активно ищет «своего мужчину». А Аня пытается принять новый образ жизни в качестве мамы.

Главные роли в сериале исполнили: Елена Николаева, Светлана Колпакова, Александра Булычева.

Смотрите “Мамочки”, правдивый комедийный сериал про женщин, уже 29 июня в 23:00 на телеканале ТЕТ.