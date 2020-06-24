Пес-6: легендарный сериал начинает новую историю

Самый ожидаемый детективный сериал «Пес» возвращается на экраны!

Канал ICTV совместно с компанией ProTV приступил к съемкам 6 сезона сериала о полицейском Максе и овчарке по кличке Пес

Вот уже 5 лет полицейский Макс со своим четверолапым напарником освобождают улицы от опасных преступников. И пока никому не удавалось улизнуть от правосудия. Но что ждет полицейских в новом сезоне? Режиссер интригует, что злодеи станут более изощренными и бороться с ними будет не просто. Изменения коснутся главных героев: чудаковатый Гнездилов неожиданно для всех будет проявлять рассудительность, а Макс уже в первой серии вспылит и тем самым усложнит отношения со своими близкими.

«Съемка нового проекта – это всегда большое волнение, а съемка нового сезона любимого сериала «Пес» – вдвойне. Да еще в такой непростой период. Мы рады, что производство началось вовремя и благодарны команде ProTV и актерам за преданную службу нашим дорогим зрителям. Сезон обещает быть драйвовым – уверенна, что всем понравится», - говорит управляющий директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.

Спешим сообщить, что актерский состав остался прежним: Никита Панфилов, Ольга Олексий, Михаил Жонин и Андрей Саминин. Пса будет играть овчарка по кличке Мухтар. К новому сезону его щенки подросли, и теперь, вполне возможно, они станут дублерами своего «звездного» отца.