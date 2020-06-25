Канал ТЕТ снимает новый ситком Пришелец

25 июня 2020 12:00 Александр Кива
Канал ТЕТ снимает новый ситком Пришелец

Несколько дней назад телеканал ТЕТ зашел в съемку нового ситкома с названием “Пришелец”, который телезрители увидят уже этой осенью.

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По сюжету, молодая семейная пара только-только начала налаживать семейный быт и отношения, но тут им на голову сваливается пришелец. Его корабль потерпел крушение, а милая и симпатичная девушка Оксана решает приютить его, в чем убеждает и своего жениха Колю. 

Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям. Но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле. 

Ситком позволяет посмеяться над собой, ведь дает взглянуть на жизнь, привычки и традиции глазами пришельца, которому все это чуждо и непонятно. 

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Главные роли в ситкоме исполняют: 

Пришелец — Анатоль Фон-Филандра;

Оксана — Мария Крушинская;

Коля — Владимир Кравчук. 

Новый ситком для телеканала ТЕТ снимает студия “Мамахохотала”.  Режиссер-постановщик проекта — Наталья Пасеницкая.

Следите за новостями ТЕТ, чтобы не пропустить дату премьеры нового ситкома.

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