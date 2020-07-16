І будуть люди: 10 фактов об исторической саге по роману Анатолия Димарова
16 июля 2020 17:30
Больше сотни актеров, настоящий хутор, три пожара и прокладка дороги: мы собрали самое интересное о новом проекте FILM.UA Group и телеканала СТБ – І будуть люди.
І будуть люди производства студии FILM.UA при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. События происходят на Полтавщине в бурные времена 20 столетия: первая мировая война, революция, приход советской власти. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 неординарных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни.
Представляем ТОП-10 фактов о фильме:
- Работа над проектом длилась целых 5 лет. Ее начало пришлось на 2015-й, когда FILM.UA Group подписала соглашение об экранизации романа с вдовой писателя Евдокией Димаровой.
- Режиссер Аркадий Непиталюк после успеха кинофильмов «Кровянка» и «Припутні» не собирался возвращаться к работе в телесериалах, но влюбился в проект. Правда, он согласился стать его режиссером со второго раза: «Для меня сериал «И будут люди» ценен прежде всего тем, что эта история покажет современным украинцам, как их деды-прадеды сумели выжить и остались людьми в нечеловеческих обстоятельствах. Это будет необходимым и полезным примером для наших дней», – отметил режиссер.
- В сериале заняты более 120 актеров. Кастинг проходил по всей Украине. Кроме Киева, актеры приезжали из Львова, Тернополя, Николаева, Днепра, Харькова, Запорожья, Ивано-Франковска, Ужгорода, Одессы и других городов.
- Автор романа Анатолий Димаров собственными глазами увидел турбулентные события начала века. Мать с маленьким Анатолием и его братом была вынуждена покинуть родное село и сменить фамилию, спасаясь от раскулачивания. Она и является одной из героинь и книги, и фильма.
- Музыку для сериала написал молодой и необычайно талантливый композитор Роман Черенов. А две главные песни, ставшие лейтмотивом, создала украино-немецкая фольк-джазгруппа LELEKA. Эти композиции – вариации на тему украинской народной песни «Зозуля».
- Специально для проекта была построена уникальная локация – «хутор Ивасют». Он расположился в живописной местности на Киевщине близ села Барахты. Для проезда техники даже пришлось проложить туда дорогу и потратить на это 20 тонн щебенки.
- Локация жила жизнью настоящего украинского села – в период съемок там держали лошадей, свиней, гусей, кур, собак. Также в сериале снялся настоящий вол.
- Дно водоема, куда по сценарию должны были падать актеры, в целях безопасности предварительно изучали водолазы.
- Во время съемочного процесса были организованы три постановочных пожара. Одну из хат специально построили только для того, чтобы эффектно сжечь ее. Это случилось в ночь на праздник Хэллоуина.
- Костюмерный цех использовал около тысячи костюмов и свыше десяти литров краски, чтобы придать им необходимую фактуру.